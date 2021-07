Uomini e Donne, dama massacra Valentina: duro colpo dopo Temptation Island

Uomini e Donne: ex dama del Trono Over ha massacrato Valentina Nulli Augusti dopo il falò di confronto a Temptation Island.

Uomini e Donne e Temptation Island sono due programmi strettamente connessi. Non solo perché sono ideati dalla stessa mente, Maria De Filippi, ma anche perché numerosi personaggi hanno partecipato ad entrambi i progetti, trovando poi una certa popolarità tra il pubblico del piccolo schermo e non solo.

Nelle scorse ore però ha fatto discutere, e non poco, il falò di confronto di Valentina e Tommaso. Lui, che in un primo momento sembrava essere quello più insicuro tra i due, ha tradito la sua compagna baciando ripetutamente la single Giulia. Lei, che sembrava in un primo momento volesse quasi perdonarlo, lo ha giudicato in maturo e tali parole hanno colpito i telespettatori, visto che lui ha a malapena 20 anni e lei 39. Tant’è che Ursula Bennardo, ex del Trono Over, non è rimasta indifferente di fronte a quella scena commentando il tutto sul suo profilo Instagram.

Temptation Island: Ursula Bennardo di Uomini e Donne contro Valentina

Il falò di confronto tra Valentina e Tommaso, le lacrime di Alessio, la vicinanza tra Manuela e il single Luciano e tanto altro nella seconda puntata di #TemptationIsland! Volete rivederla? CLICCATE QUI 🔥⬇️ — Temptation Island (@TemptationITA) July 6, 2021

Ursula Bennardo ha trovato normale l’atteggiamento di Tommaso, visto che ha soltanto 20 anni ed è comprensibile, secondo il suo punto di vista, che abbia determinati atteggiamenti, mentre non comprende lei che essendo una donna di 39 anni non avrebbe mai dovuto iniziare una relazione con un ragazzo che ha da poco portato a termine la maturità.

LEGGI ANCHE –> Valentina e Tommaso dopo Temptation Island sono tornati insieme? Parla la single Giulia

“Dopo la puntata di ieri sera di Temptation Island, sono dell’idea che alcuni uomini si credano Dio e meriterebbero soltanto calci nel sedere ed una 40enne che si mette con un figlioccio ma poi è immaturo. Adesso fa il tredicenne. Non si sa gestire, non si sa controllare. Ma che cosa pretendevi? Maturità ed autocontrollo?” ha esordito la compagna di Sossio Aruta su Instagram.

“L’assurdità più grande è stata vedere come lei non fosse assolutamente interessata ne a lui ne al tradimento, ma solo ad uscirne come una donna seria e rispettose. Lui ha ancora la normale immaturità dei suoi anni sia nell’approcciarsi con le donne sia nel modo di vedere il rispetto e la vita. Che si cresce a fare allora?” ha poi concluso.

LEGGI ANCHE –> Giulia De Lellis vuota il sacco su Gemma Galgani e svela cos’è successo a Giortì

Ursula Bennardo ha massacrato Valentina a Temptation Island, non mandandole di certo a dire. Almeno per il momento però lei non può replicare. In quanto potrà utilizzare di nuovo i social quando il programma sarà giunto al termine.