Valentina e Tommaso dopo Temptation Island sono tornati insieme? Parla la single Giulia

Valentina e Tommaso dopo il falò di confronto a Temptation Island sono tornati insieme? Ecco che cosa ha rivelato la single Giulia.

Valentina e Tommaso sono senza dubbio tra le coppie, se non la coppia, più discusse di questa nuova edizione di Temptation Island, il programma dell’estate più atteso di sempre che vede ancora una volta Filippo Bisciglia nel ruolo di conduttore.

La coppia aveva già incuriosito il pubblico del piccolo schermo durante il loro filmato di presentazione, visto che tra loro ci sono ben 19 anni di differenza. Lui ha 20 anni, mentre lei 39 ed i problemi non sono di certo mancati ad emergere. Se in un primo momento lei sembrava essere quella più sicura e determinata in questo rapporto e lui quello più timido ed introverso, le cose sono drasticamente cambiate non appena hanno messo piede all’isola delle tentazioni.

In quanto lui ha ceduto alle tentazioni della single Giulia Cerini e tra loro c’è stato più di un bacio. Tant’è che Valentina ha subito richiesto un falò di confronto, anche se inizialmente non ne era proprio convinta, e sorprendentemente sembrerebbe quasi che sia stato lui a troncare. In quanto la fidanzata sembrava quasi essere disposta a dargli una seconda chance, ma come sono andate le cose dopo il falò di confronto, visto che hanno abbandonato lo show da single?

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti: Giulia rompe il silenzio dopo Temptation Island

Almeno per il momento non abbiamo una risposta definitiva a questa domanda, in quanto bisognerà aspettare la fine della messa in onda di Temptation Island. In quanto durante l’ultima puntata, c’è il famoso “un mese dopo”, ma un piccolo indizio viene fornito dalla single Giulia Cerini che sul suo profilo Instagram ha scelto di rispondere ad alcune domande fattele dagli utenti della rete in merito alla sua esperienza all’interno del programma.

Un utente, dopo che lei ha lasciato aperto il box domande su Instagram, le ha chiesto se al momento fosse fidanzata oppure se il cuore fosse libero. La single di Tommaso Eletti ha risposto, senza troppi giri di parole, di essere single! Dunque tutta la chimica e l’alchimia che lei e il fidanzato avevano sembrerebbe non essersi evoluta in qualcosa di più al di fuori del programma e questo porta a due possibili risvolti per quanto riguardo la storia di questa coppia che tanto ha fatto discutere il pubblico del piccolo schermo.

Tommaso e Valentina dopo Temptation Island hanno scelto di tornare insieme. Oppure le loro strade si sono, come abbiamo visto durante il falò di confronto, concluse ma non è comunque scattato nulla con la single Giulia. Non ci resta che attendere per avere maggiori dettagli sulla coppia.