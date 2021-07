Anticipazioni Beautful: punto di non ritorno per Katie

Beautiful, anticipazioni della puntata di oggi, 6 luglio 2021: punto di non ritorno per Katie. Ecco cosa succederà

Beautiful, una delle soap più longeve della storia. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nella puntata di oggi, 6 luglio 2021, Katie si accorgerà del punto di non ritorno. Ecco cosa succederà.

Beautiful: anticipazioni della puntata del 6 luglio 2021

Brooke scopre da Eric che Ridge è scappato a Las Vegas insieme a Shauna. Questo succederà oggi. Nella puntata di oggi, martedì 6 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Eric si sente particolarmente in colpa per la fine del matrimonio tra Brooke e Ridge. Il patriarca dei Forrester è arrabbiatissimo con Quinn, tanto che non sa se il loro matrimonio continuare dopo questo tradimento. Brooke scopre da Eric, che il figlio ha deciso di seguire Shauna a Las Vegas. Ridge è deciso a dimenticare l’ex moglie, anche se Shauna gli ha più volte consigliato di rientrare in città per chiarire con Brooke. Per confermare le sue intenzioni Ridge dà un appassionato bacio a Shauna.

Shauna (Denise Richards) teme di restare col cuore ferito, certa che Ridge (Thorsten Kaye) finirà per tornare da Brooke (Katherine Kelly Lang). Lo stilista prova a convincerla del contrario con un bacio. Katie (Heather Tom) pensa che Brooke e Bill (Don Diamont) l’abbiano alla fine spinta oltre il punto di non ritorno per poterli perdonare. Brooke insiste con Bill che devono riuscire a salvare le loro relazioni.

Nelle scorse puntate della soap opera americana “Beautiful” Brooke continua a chiamare Ridge, ignara che lui ha deciso di seguire Shauna a Las Vegas. Bill, invece, non sembra particolarmente pentito di quanto successo con Brooke, sorella di sua moglie Katie. Spencer continua a cercare Brooke per darle tutto il suo sostegno, ma la Logan lo respinge volendo farsi perdonare dal marito e dalla sorella. Quinn soddisfatta di aver smascherato Brooke, di cui è sempre stata gelosa, deve dare i conti con la reazione del marito Eric: la donna ha sempre negato che si sia trattata di una vendetta, ma il suo atteggiamento spavaldo e provocatorio assunto nel faccia a faccia con Brooke, ha mostrato quali fossero le sue vere intenzioni, deludendo enormemente suo marito Eric.