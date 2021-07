Giulia, la tentatrice di Temptation Island che ha baciato Tommaso: un dettaglio inaspettato

Giulia, chi è la tentatrice di Tommaso a Temptation Island 2021: un dettaglio inaspettato emerge dal suo passato.

Tra Valentina e Tommaso di Temptation Island 2021 è spuntata Giulia, una delle bellissime ragazze single che ha provato a corteggiare Tommaso il quale ha ceduto al suo fascino. Tra Tommaso e Giulia, infatti, c’è stato un clamoroso avvicinamento che è stato coronato da un vero bacio.

Un colpo di scena che ha ribaltato la situazione della seconda puntata di Temptation Island 2021 e che ha spinto Valentina a chiedere immediatamente il falò di confronto mettendo fine al loro percorso nel villaggio dell’amore. Ma chi è davvero Giulia?

Bellissima, bionda e giovanissima, Giulia si è messa subito in mostra nel villaggio di Temptation island 2021 tra le varie single a cui è stato affidato il compito di trascorrere ventuno giorni con i fidanzati alle prese con tanti dubbi sulle rispettive storie d’amore.

Dopo aver visto alcuni video della fidanzata Valentina di cui è molto geloso, Tommaso si è avvicinato pericolosamente a Giulia. Nel falò di confronto, Tommaso ha spiegato a Valentina di non aver assolutamente avvicinato a Giulia per ripicca. Discreta e molto sulle sue, la tentatrice ha fatto sì che Tommaso si lasciasse andare con lei.

“Non l’ho fatto per ripicca. Sono stato proprio bene con lei”, ha detto Tommaso. Di Giulia, tuttavia, si conoscono davvero poche cose. Dal passato di Giulia che ha baciato Tommaso emerge un dettaglio importante.

La ragazza single di Temptation Island 2021 pare aver una formazione che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Pare, infatti, che Giulia abbia una laurea in Ingegneria Civile ed edile. Nonostante la laurea, tuttavia, pare che Giulia abbia deciso di mettersi in gioco partecipando come tentatrice a Temptation Island 2021. Un’avventura breve, ma intensa quella di Giulia.