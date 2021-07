Giulia Salemi viene allo scoperto senza Pierpaolo: “Ora posso annunciarlo”

Giulia Salemi senza Pierpaolo Pretelli ha ammesso tutto: ecco che cosa sta facendo da sola in questi intensi giorni.

Giulia Salemi sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro, ed intenso più che mai, dopo la fine dell’esperienza, la seconda, al Grande Fratello Vip. Esperienza che le ha permesso di avere una seconda popolarità, ma anche di trovare l’amore della sua vita al fianco di Pierpaolo Pretelli.

In queste ore però i due non sono apparsi insieme sui social e si sono subito chiesti il motivo. La risposta è stata preso servita sui social, in quanto la bella modella di origini iraniane è stata impegnata per ben 15 ore per la realizzazione di una nuova campagna pubblicitaria e per questo motivo è sparita dai social.

Giulia Salemi presenta il suo nuovo progetto: “Sono soddisfatta”

Giulia Salemi ha annunciato che ora può finalmente annunciare che era sparita dai social in quanto è stata impegnata con la realizzazione di una nuova campagna pubblicitaria legata al mondo della monda ed invitato tutti i suoi fedeli sostenitori e non perdersi ciò che lei ha registro nelle scorse ore in quanto sono scatti davvero power, come è solita dire lei.

“Questa volta qualcuno mi ha preceduto negli spoiler, sarà una collezione pazzesca!” ha esordito la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. “Dopo 15 ore di shooting posso annunciarvi di aver appena scattato e registrato la mia campagna da testimonial per questo brand!” ha concluso la Salemi, che non vede l’ora di poter mostrare ai suoi fedeli sostenitori quanto realizzato nelle scorse ore e loro non aspettano altro che poter ammirare ancora una volta la propria beniamina.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più innamorati che mai ed il loro legame è così forte che nulla possono fare le ore che li tengono lontani o i rispettivi impegni lavorativi.