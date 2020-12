Stefano De Martino e Fatima Trotta bloccati dalla Rai: la decisione spiazza

Stefano De Martino e Fatima Trotta hanno ricevuto una brutta doccia fredda da parte della Rai, che ha scelto di metterli in standby, scatenando diverse reazioni da parte del pubblico del piccolo schermo.

Stefano De Martino, da qualche tempo a questa parte, ha debuttato sul piccolo schermo nella veste di conduttore e non più di ballerino. Tale cambio di rotta è stato particolarmente apprezzato dal pubblico del piccolo schermo, che ha deciso di premiarlo. Tant’è che i programmi guidati da lui sono risultati essere un vero e proprio successo.

Un esempio su tutti è Made in Sud, lo show comico di punta di Rai 2. Stefano, come rivelato dai suoi colleghi in svariate interviste, è entrato in punta di piedi nel programma, rispettando tutti coloro che l’hanno preceduto, dimostrando di possedere grandi doti professionali. In coppia con Fatima Trotta, che fa parte del programma fin dalla sua primissima edizione, Stefano, che era venuto allo scoperto con la Boscono, ha conquistato proprio tutti, “tranne” che la Rai.

L’azienda pubblica, infatti, come rivelato da Tv Blog, ha deciso di sospendere la messa in onda dello show per tutto il 2021, in modo tale da farlo riposare per poi partire, nel 2022, più dinamico di prima.

La Rai ha bloccato Stefano De Martino e Fatima Trotta, creando un certo malumore da parte del pubblico a casa, convinto che il prossimo anno sarebbe iniziato nel migliore dei modi insieme al loro due preferito, ma purtroppo così non sarà, ma come avranno reagito i diretti interessati nello scoprire questa notizia?

Rai mette in standby Made in Sud: le reazioni di Stefano De Martino e Fatima

La Rai, come anticipato, ha deciso di mettere in panchina Made in Sud, scatenando un certo malcontento da parte del pubblico del piccolo schermo che sperava di poter rivedere i loro comici preferiti sul secondo canale a strappargli un sorriso in questo difficile periodo.

Il popolo del web, però, è curioso anche di sapere come hanno reagito in due conduttori di fronte a questa scelta dell’azienda, in quanto, insieme agli artisti che ne prendono parte, sono uno degli elementi principali dello show.

Stefano De Martino, che di recente ha consolato Emma Marrone, non ha commento la scelta della Rai, o almeno non ancora, perché attualmente è impegnato, facendo su e giù tra Napoli e Milano, con le riprese di una nuova edizione di Stasera tutto è possibile.

Ad esprimere maggiormente tutto il suo dispiacere, è stata Fatima Trotta, che ha provato a prenderla con filosofia, ammettendo che purtroppo, oltre a lei, ci sono anche tantissimi altri arti artisti che non stanno lavorando in questo periodo, in quanto a causa della pandemia non è possibile svolgere questa professione come un tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

I fan, oltre ad aver dimostrato una certa delusione per il rinvio di Made in Sud, sperano che questa scelta della Rai sia soltanto temporanea in quanto non vorrebbero vedere lo show condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta completamente cancellato dai palinsesti.