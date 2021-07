Se il caffè ha questo sapore non berlo: pericolo intossicazione alimentare

By

Se andate ad assaggiare il caffè e sentite questo sapore non dovete assolutamente berlo perché potrebbe anche essere pericoloso.

L’amore per il caffè è insito nel DNA degli italiani che lo consumano per colazione, pausa lavoro, post pranzo e, se non si teme l’insonnia, anche post cena.

Nonostante tanta pratica però non tutti sanno distinguere un caffè di qualità da uno scadente o, peggio, uno potenzialmente dannoso.

In certi casi infatti può accadere che la miscela non sia di qualità o la macchina non pulita correttamente e il prodotto che ne emerge è scadente.

Il sapore in tali casi può esser rivelato e, per chi non avesse ancora il palato fine, scopriamo oggi insieme a quale gusto prestare particolare attenzione.

LEGGI ANCHE –> Starnutisci quasi sempre dopo aver bevuto il caffè? Scopri quale potrebbe essere il motivo

Se il caffè ha questo sapore non berlo

Se vogliamo sapere se il caffè che beviamo è di buona qualità possiamo seguire questo trucco e capiremo se si tratta di un buon prodotto o meno.

A divenire osservato speciale sarà in questo caso il retrogusto. Se percepiamo un sentore di muffa, di pesce avariato o di marcio, be’, posiamo subito la tazzina e gettiamo via il caffè.

Questi gusti stanno infatti a significare che il caffè è andato a male, irrancidito, se non addirittura scaduto.

Se continuassimo a bere infatti ci esporremmo a gravi rischi, ultimo tra tutti quello di un’intossicazione alimentare.

Prestiamo allora attenzione al primo assaggio del nostro caffè, sia che siamo noi ad averlo preparato sia che sia stato un ordine fatto al bar.

LEGGI ANCHE –> Bevande alternative al caffè dal potere energizzante

Ricordiamo che per un caffè di qualità è importantissimo non solo acquistare una miscela di ottima produzione ma anche conservarla nel miglior modo possibile poiché, anche un’ottima miscela se è stata tostata o conservata male può produrre un caffè disgustoso o, peggio ancora pericoloso.

Attenzione dunque ai nostri acquisti ma anche al post vendita, spesso sottovalutato: il caffè è una questione delicata e per esser una pausa piacevole deve essere eseguito a puntino. Provare per credere.