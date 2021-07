Il serpente in versione bijoux è accattivante e sensuale. Ecco quali scegliere

Ne esistono circa tremilacinquecento specie diverse eppure i serpenti sono solo in minima parte velenosi (non più del 10%). Dai super preziosi gioielli di Bvlgari ai bijoux più accessibili, vediamo gli accessori da indossare l’estate con il simbolo temuto e sensuale del serpente.

Portati dalle star di tutto il mondo e visti praticamente ovunque, i serpenti gioiello sono una tendenza che spopola tra corpo di diamanti ed occhi smeraldo su oro bianco o giallo a piacimento e prezzi improponibili. Scopriamo oggi insieme quali collane, orecchini e anelli o bracciali comprare per impreziosire un outfit delicato e femminile.

I serpenti che non temiamo sono quelli fatti a gioiello

L’effetto di timore che incute il serpente è notorio e millenario. Da sempre associato alla tentazione (Adamo ed Eva) e al pericolo è però anche simbolo di vita e trasformazione (visto che cambia letteralmente la pelle). Anche le più restie saranno conquistate da questo animale al punto da volerlo sfoggiare sul viso. Gnoce propone gli orecchini “Rinascita” placcati in oro rosa 18k in argento s. 925, con pietre rosa e bianche, a soli 57,95 euro, scontati. Apm Monaco ha realizzato il bracciale Serpente in argento sterling con micro pavé di zirconi bianchi e pietre nano verdi, carino e dall’aspetto di un valore molto più elevato, costa 268 euro. Riguardo ad anelli, piccoli o grandi, dorati o d’acciaio, sono di Nove25 le idee più giovani. L’anello seprente con spinello blu con finitura brunito lucido è grintoso e decisamente rock; il prezzo è di 98 euro. Per le collane si può “imitare” la Viper di Bvlgari o un collier in pavé di diamanti puntando su Etro che con la Choker in oro giallo a 246 euro vi farà apparire cool ma senza alcun eccesso.

Nonostante le mode in continuo cambiamento è bene restare fedeli a se stesse ed al proprio stile trovando un compromesso con le novità. Se siete dell’idea allora sappiate che un bijou serpente abbinato ad un abito lungo in seta, verde o rosa, saprà darvi quel tocco di carattere in più che non guasta mai. Anche nei sandali – flat e non – ci sono molte “declinazioni in serpente” ottime per creare il match con gli altri accessori.

LEGGI ANCHE: Per un look estivo fresco e romantico indossa le farfalle e prenderai il volo (chedonna.it)

Inutile aspettare, compra o fatti regalare un bijou con serpente, è innocuo e ti renderà più decisa.

Silvia Zanchi