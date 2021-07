Rosalinda Cannavò ha dovuto fare i conti con gli haters e non è mancata l’inedita confessione di Stefano De Martino su Maria De Filippi.

Rosalinda Cannavò purtroppo è stata vittima degli haters della rete, che hanno criticato non solo il suo aspetto fisico, ma hanno anche invitato il suo fidanzato a lasciarla perchè non sarebbe la donna adatta a lui. Andrea Zenga, però, non si è fatto di certo fatto abbindolare dai commenti degli utenti della rete, invitandoli a non seguirlo se pensano questo della sua donna perché non rispettando lei non stanno rispettando nemmeno lui. Ma attenzione perché le notizie del giorno non sono di certo finite qui.

Rosalinda Cannavò vittima degli haters: tutte le news e gossip del 23 luglio

Dopo Rosalinda Cannavò, parliamo di un’ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini. Jessica continua a lanciare frecciatine al suo ex fidanzato Davide Lorusso e agli utenti della rete alcune sue uscite non sono affatto piaciute. Per sapere che cosa è successo, guarda il nostro servizio.

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi svela quando perde la calma con Pierpaolo: “Mi fa innervosire”

Impossibile non parlare di Stefano De Marino che nelle scorse ore, ai microfoni di Vanity Fair, ha fatto un’inedita confessione su Maria De Filippi, rivelando per la prima volta di aver rubato qualcosa da lei. Curioso di sapere che cosa? C’è poi Tommaso Zorzi che dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, ha rivisto il suo migliore amico Francesco Oppini, ma i due non erano da soli. Con loro c’era anche un altro ex concorrente, pronto a fare una mini reunion del cast della quinta edizione.

LEGGI ANCHE –> “Gemma Galgani ha le chiavi del mio cuore”: l’ex ci ripensa e le fa una proposta

Giulia Salemi il 23 luglio a #Giffoni50Plus!

__________________

Con la sua allegria e con il suo sorriso ha conquistato i social diventando tra le #influencer più seguite in Italia!

Il 23 luglio incontrerà i juror +16 e i ragazzi di #IMPACT!@GiuliaSalemi93 #prelemi #giuliasalemi pic.twitter.com/NVZSP8AXSh — Giffoni Opportunity (@giffonifilmfest) July 15, 2021

Infine c’è Giulia Salemi, che nelle scorse ore è stata costretta a prendere una decisione dopo le continue insistenze da parte dei suoi fan.