Uomini e Donne, tronista massacrata dal web. Lei sbotta: “Faccio quello che voglio”

Uomini e Donne: l’ex tronista, dopo una frecciata al suo ex, è stata criticata dagli utenti del web. La sua reazione spiazza tutti.

Uomini e Donne aveva permesso di far sbocciare l’amore tra Jessica Antonini e Davide Lorusso, ma la vita reale dopo qualche mese li ha prontamente separati. I due hanno scoperto, dopo un periodo trascorso insieme, di essere completamente incompatibili e sui social, e interviste varie, non sono di certo mancate frecciatine, ed anche piuttosto pesanti.

L’ex tronista, infatti, dopo un periodo di pausa, sembrerebbe essere tornata alla carica contro Davide e questo non è piaciuto al pubblico del dating show di canale 5. Che cosa è successo? La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha pubblicato una notizia riguardante la probabile scelta di Maria De Filippi di voler inserire la prima tronista transessuale della storia del programma e Jessica ha prontamente commentato la notizia, lanciando quella che sembrerebbe essere una frecciata nei confronti del suo ex e gli utenti della rete non l’hanno di certo accolta con il sorriso sulle labbra.

Jessica Antonini bocciata dal pubblico di Uomini e Donne: la sua reazione

Jessica Antinoni ha commentato la notizia, asserendo di avere una mezza idea di chi potrebbe andare a corteggiare la nuova tronista transessuale. Certo, lei non ha fatto nomi, ma agli occhi degli utenti della rete è sembrata un’evidente frecciata al suo ex fidanzato Davide Lorusso, che dopo la fine della loro storia d’amore non ha mai parlato male di lei durante le interviste che ha rilasciato, mentre lei ha insinuato che in realtà lui non sia in grado di accettare la sua omosessualità.

“Ho una mezza idea di chi potrebbe scendere a corteggiare” ha scritto ironica Jessica di Uomini e Donne, ma gli utenti della rete hanno trovato di pessimo gusto la sua battuta e l’hanno accusata di sputare nel piatto dove per mesi ha mangiato. La sua risposta, però, non si è di certo fatta attendere: “Il piatto è mio. L’ho riempito io e ci faccio quello che voglio sia chiaro“ ha risposto lei. “Coda di paglia ne abbiamo?” ha poi aggiunto, facendo riferimento al fatto che lei, nonostante tutti abbiano supposto stesse parlando del suo ex, non ha fatto nomi.

Jessica Antonini dopo Uomini e Donne è stata bocciata dagli utenti della rete, che hanno trovato di pessimo gusto la sua battuta, ma lei ribadisce che dopo di tutto non ha fatto nomi, quindi potrebbe parlare di chiunque e non del suo ex, ma agli utenti della rete, date le sue precedenti dichiarazioni, il riferimento sembra piuttosto evidente.