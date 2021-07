Rosalinda Cannavò offesa per il fisico: la riposta di Andrea Zenga è da applausi

Rosalinda Cannavò è stata vittima di body shaming. La risposta del suo fidanzato Andrea Zenga è da applausi: ecco che cosa ha detto.

Rosalinda Cannavò non ha mai nascosto di aver sofferto in passato di disturbi alimentari, raccontando anche la sua difficile storia durante il corso della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante ciò alcuni haters non si sono risparmiati e non fanno altro che criticarla sul suo corpo. Andrea Zenga, il suo fidanzato, approfittando di un gioco a cui ha preso parte che lo vede rispondere ai commenti degli haters, ha deciso di replicare a chi elogia lui ma critica la sua compagna.

Andrea Zenga ha difeso Rosalinda Cannavò dagli haters e la sua risposta ha messo a tacere tutti quelli che non hanno un briciolo di buon senso e tatto. Ecco le sue parole che sono arrivate dritte al cuore dei suoi fedeli sostenitori.

Andrea Zenga difende Rosalinda Cannavò: le sue parole emozionano

Andrea Zenga ha deciso di replicare contro chi offende Adua Del Vesco per il suo corpo, affermando che a lui non importa nulla se gli rifilano dolci complimenti: se offendono la sua donna, offendono anche lui, quindi possono risparmiarsi tutte le belle parole che hanno da dire sul suo conto perchè per lui, dopo determinate frasi, non hanno alcun valore.

L’ex concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini, come potete vedere dal video pubblicato in fondo all’articolo, ha deciso di rispondere in particolar modo ad un utente della rete che si è complimentato con lui per essere un bravo ragazzo, ma poi gli ha consigliato di svegliarsi perché secondo lui la Cannavò, oltre a non essere bellissima, lo starebbe prendendo anche in giro.

“Rosalinda è una delle donne più belle che abbia visto struccata“ ha esordito il figlio di Walter Zenga, non mandandole di certo a dire. “Se insulti la mia donna insulti me“ ha poi aggiunto, confidando di non volere complimenti da chi critica in maniera ingiusta la sua compagna. “Quindi evita la parte del bravo ragazzo perché non mi interessa“ ha poi concluso, mettendo a tacere l’hater.

“Rosalinda è una delle donne più belle che abbia visto struccata🥺se insulti la mia donna insulti me quindi evita la parte del bravo ragazzo perché non mi interessa”👏 Insultarla sul fisico sapendo quanto ha sofferto è pessimo e Andrea si conferma un gran signore🔝❤️❤️ #zengavo pic.twitter.com/erKpyugPiH — Erika Di Biasi (@BiasiErika) July 20, 2021

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono più innamorati che mai e sono pronti a supportarsi a difendersi a vicenda ed è forse proprio questo che ha fatto impazzire il pubblico del piccolo schermo che li segue.