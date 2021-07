Tancredi, ex concorrente dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha fatto preoccupare i fan con il suo amaro sfogo.

Tancredi è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove, nel team capitanato da Arisa e Lorella Cuccarini, ha conquistato tutti grazie alla sua Las Vegas, il suo primo singolo. Nelle scorse ore, però, il cantante ha fatto preoccupare tutti i suoi fedeli sostenitori. Il motivo?

Sul suo account Twitter ufficiale, come potete notare dal post allegato in fondo a questo articolo, il cantante si è lasciato andare ad un amaro sfogo che lascia intendere che purtroppo non sta affrontando un bel periodo, nonostante si stia godendo il successo, a livello professionale, dopo la sua partecipazione al talent show di canale 5.

Amici di Maria De Filippi: l’amaro sfogo di Tancredi su Twitter

Tancredi di Amici si è lasciato andare ad un amaro sfogo sul suo profilo Twitter, lasciando intendere, come anticipato, che nonostante il successo ottenuto durante il corso di quest’estate, non sta affrontando un bel periodo. In quanto ha quella terribile sensazione dentro di sì, come se gli mancasse qualcosa intorno o dentro. Le sue parole hanno spiazzato i fan, che mai si sarebbero aspettati una confessione del genere in quanto convinti che si stesse godendo il suo momento d’oro.

LEGGI ANCHE –> Anticipazioni Tale e Quale Show 2021: storico vincitore di Amici nel cast

“La verità è che la vita è una merd*, c’è poco da fare” ha esordito l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi sul suo profilo Twitter. “Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa” ha provato a spiegare. “Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande“ ha poi ammesso, facendo preoccupare i suoi fedeli sostenitori che invano hanno provato a consolarlo.

LEGGI ANCHE –> Amici 20, sai chi è il padre di Tancredi? E’ un personaggio molto famoso

La verità è che la vita è una merda, c’è poco da fare — Tancredi (@Tancred_i) July 21, 2021

Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa. Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande — Tancredi (@Tancred_i) July 21, 2021

Tancredi dopo Amici si è lasciato andare ad un triste sfogo e i suoi fan non hanno potuto fare a meno di supportarlo anche in questo periodo così delicato per lui.