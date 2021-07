Si formano spesso delle odiose vesciche sui tuoi piedi dopo la corsa? Scopri a cosa sono dovute e come fare per trovare un po’ di sollievo.

I periodi di lockdown hanno messo a dura prova la nostra forma fisica. Abbiamo avuto uno stile di vita più sedentario, scandito da smart working e pasti sregolati. Per tanti mesi, non ci è stato possibile allenarci in palestra e, oggi, i risultati si vedono! Gli esperti dicono che gli italiani sono aumentati di peso, in media di 4-5 Kg.

Ritrovare la perfetta forma fisica è un dovere, in primis per tutelare la salute. C’è poi l’aspetto estetico, che pure concorre a farci sentire più sereni e sicuri. L’estate è appena iniziata e facciamo ancora in tempo a rimediare! In attesa di capire quali saranno le nuove modalità di accesso alle palestre (si parla di green pass), possiamo mantenerci in forma correndo al mattino o, magari, al pomeriggio dopo il lavoro.

C’è chi preferisce fare jogging, che è decisamente una corsa più leggera e chi, invece, sceglie il running, più dinamico e veloce. La corsa, in ogni sua sfumatura e per quanto salutare, può avere però delle fastidiose conseguenze: è il caso delle vesciche ai piedi!

Vesciche ai piedi post corsa: ecco perché si formano!

Il nemico giurato di ogni runner: le vesciche ai piedi! Sono un problema molto comune tra gli appassionati della corsa. Spesso, il fastidio è talmente forte da trasformare ogni passo in una vera sofferenza!

Ma perché si formano le vesciche sui piedi dopo la corsa? La causa principale è da ricercarsi nello sfregamento continuo tra pelle del piede, scarpe da running e calze. L’attrito è quasi sempre dovuto a calze sgualcite, cuciture troppo strette, scarpe con solette non adatte alla forma del piede etc.

Lo sfregamento continuo irrita la pelle. La conseguenza più comune è la formazione di piccole sacche contenenti del liquido trasparente; si tratta delle vesciche che, nei casi più gravi, possono anche riempirsi di sangue.

Le vesciche possono essere più o meno grandi. Il fastidio che provocano, in molti casi, è tale da rendere molto fastidiosa la corsa, se non addirittura impossibile. Chiarito cosa sono le vesciche e perché si formano, vediamo ora come bisogna intervenire per stare subito meglio. Di seguito elenchiamo alcuni consigli pratici da seguire alla lettera!

Interrompi subito l’allenamento se ti accorgi che sul piede si sta formando una vescica. Se continui a correre, la situazione potrebbe peggiorare, con conseguente rischio d’infezione.

se ti accorgi che sul piede si sta formando una vescica. Se continui a correre, la situazione potrebbe peggiorare, con conseguente rischio d’infezione. Se sei impegnato in un competizione sportiva, è chiaro che non puoi interrompere la corsa. Però, un rimedio per stare meglio c’è: puoi applicare un cerotto per vescica, isolando così la zona della pelle irritata.

Però, un rimedio per stare meglio c’è: puoi applicare un cerotto per vescica, isolando così la zona della pelle irritata. A fine corsa, lascia che il piede possa recuperare. La pelle ha bisogno di ‘ossigenarsi’ per alcuni minuti!

Il modo migliore per non avere problemi è prevenire la formazione delle vesciche a piedi. E’ importante selezionare scrupolosamente le scarpe da running, che devono calzare bene ed essere del numero giusto. Per evitare lo sfregamento, è importante che ci sia un piccolo spazio tra il dito più lungo del piede e la punta della scarpa.

Se le scarpe da running sono nuove, sarebbe meglio indossarle qualche ora prima, in casa, per far abituare i piedi. E’ un’altra astuzia per evitare la formazione delle vesciche.

Le scarpe da running, inoltre, vanno cambiate periodicamente. Anche per i calzini servono delle accortezze particolari. Vanno sempre ammorbiditi prima di essere usati, devono adattarsi perfettamente alla forma del piede e non essere troppo spessi.