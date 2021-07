Manuela fidanzata con Luciano dopo Temptation Island? Il tentatore svela tutto

By

Manuela fidanzata con il tentatore Luciano dopo Temptation Island 2021? La verità sull’attuale fidanzata di Stefano.

Manuela è una delle fidanzate di Temptation Island 2021 più in crisi. Prima ancora di raggiungere il villaggio, è stata la protagonista di una discussione con il fidanzato Stefano con cui è fidanzata da quattro anni e mezzo. Il rapporto è entrato fortemente in crisi durante il primo lockdown quando Manuela ha scoperto alcuni tradimenti del fidanzato.

Nel villaggio, confidandosi con le altre fidanzate, si è lasciata andare ad un amaro sfogo ammettendo di averlo perdonato pur sapendo che non cambierà mai. Sono state tante le lacrime versate e ad asciugarle è stato il tentatore Luciano Punzo che, dopo averla consolata e averle ribadito di essere pronto a sostenerla, ha cercato di smuoverla e di farla reagire.

Dopo averla condotta davanti ad uno specchio, le ha detto: “Vuoi stare così male per sempre?”, le ha detto mostrandole il viso rigato dalle lacrime. I due, nel corso della quinta puntata di Temptation Island saranno molto vicini e ci sarà un clamoroso colpo di scena, ma cos’è successo dopo Temptation Island 2021?

Manuela e Luciano: dopo il bacio a Temptation Island 2021 si sono fidanzati?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Nella quinta puntata di Temptation Island 2021, Stefano che nel corso della quarta puntata si è lasciato andare ad ulteriori frasi che hanno sconvolto la fidanzata come “Sarà anche una brava ragazza, ma tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente”, durante la quinta puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, dovrà fare i conti con nuove immagini riguardanti il feeling nato tra la fidanzata e il tentatore Luciano.

Tra Manuela e Luciano, nel corso della penultima puntata di Temptation, ci sarà un bacio. “Si è baciata con lui”, saranno le parole di Stefano, ma cos’è accaduto al termine del viaggio dei sentimenti? Manuela e Stefano si sono lasciati al termine del falò di confronto? Manuela ha deciso di mettere un fine alla sua relazione concedendosi una possibilità con il single Luciano?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucianopunzo (@lucianopunzo_)

“Certe volte le scelte sbagliate ci portano nel posto giusto”, scrive Luciano nella didascalia che accompagna la foto qui in alto. Sarà un riferimento a Manuela? Quest’ultima avrà trovato il coraggio per chiudere la sua storia? In molti sperano di sì e sono convinti che tra Manuela e Luciano sia nato un bel rapporto d’amicizia. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.