Floriana e Federico, dopo la rottura a Temptation Island 2021, stanno ancora insieme? Il clamoroso indizio sulla coppia.

Floriana Angelica e Federico Rasa stanno ancora insieme o si sono lasciati definitivamente? Floriana e Federico sono stati tra i protagonisti indiscussi di Temptation Island 2021. La coppia è entrata in crisi sin dalla prima puntata per il feeling tra Federico e la single Vincenza.

Sin dal primo appuntamento, Federico ha criticato l’atteggiamento della fidanzata, rea di trascurarsi durante i loro momenti d’intimità.

“Si trucca solo quando usciamo una volta alla settimana o quando va da sua sorella, tu ti devi truccare quando stai con me. Floriana si trascura pure nei momenti di intimità. Si presenta con il pigiamone e i calzettoni di lana. Se è un momento intimo, ti devi fare vedere dal tuo ragazzo in una veste adeguata”, sono state alcune delle dichiarazioni fatte da Federico.



A far arrabbiare Floriana che ha chiesto il falò di confronto immediato è stato il rapporto che Federico ha instaurato con la single Vincenza di cui, secondo il parere di Floriana, si sarebbe infatuato.

Floriana e Federico: l’indizio sulla coppia dopo Temptation Island 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Durante la quarta puntata di Temptation Island 2021, dopo aver visto l’intimità tra il fidanzato Federico e la single Vincenza, ha chiesto il falò immediato che, però, Federico ha rifiutato. “Ridicolo, ma ridicolo. Ho aspettato un’ora. Prenditi tutto il tempo che vuoi, ma io tra venti giorni ti dò un calcio in culo”, sbotta Floriana la quale in un momento successivo chiede nuovamente il confronto. Stavolta, però, Federico accetta il confronto.

LEGGI ANCHE—>Temptation Island, annunciata la data dell’ultima puntata: quando andrà in onda

Dopo aver mostrato tutti i video incriminati a Federico, Floriana ribadisce la propria delusione decidendo di tornare a casa da sola. “Mi ha ferita tanto. Ho fatto tanto per lui e l’amore che gli ho dato, forse, non lo troverà più. Per una volta sto ragionando con la testa”, dice Floriana in lacrime. I due, dunque, si sono lasciati definitivamente? Da Instagram arriva un indizio clamoroso.

LEGGI ANCHE—>Claudia e Ste dopo Temptation Island: il single Luke insinua il dubbio su di lei

Floriana e Federico, infatti, su Instagram, hanno come foto profilo un’immagine di coppia. I due, dunque, sono tornati insieme? Lo scopriremo ufficialmente nel corso delle prossime puntate di Temptation Island.