Temptation Island, annunciata la data dell’ultima puntata: quando andrà in onda

Temptation Island sta giungendo al termine di quest’edizione. Ecco quando andrà in onda l’ultima puntata dello show di Filippo Bisciglia.

Temptation Island questa sera è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Filippo Bisciglia continuerà a raccontare le storie dei fidanzati e le fidanzate di quest’anno, mostrando loro che cosa stanno facendo i rispettivi partner dall’altra parte del villaggio.

Arrivati a questo punto del programma, dove ben due coppie su sei hanno già terminato il loro percorso, è normale chiedersi quando giungerà al termine quest’edizione e la risposta è presto servita con una sorpresa degna di nota. In quanto ci sarà un doppio appuntamento settimanale!

Anticipazioni Temptation Island: doppio appuntamento per la finale

Filippo Bisciglia anche quest’anno ha condotto un’edizione degna di nota, che si è rivelata essere campione di ascolti, come tutte quelle che l’hanno preceduta. Ma quando andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island?

LEGGI ANCHE –> Anticipazioni GF Vip 2021: Signorini chiama la concorrente più amata di Temptation Island

Come anticipato, non ci sarà soltanto una puntata finale, ma ben due. In quanto per l’ultima settimana di messa in onda ci saranno ben due appuntamenti e non uno. L’ultima settimana di messa in onda sarà infatti la prossima e lo show sarà trasmesso il 26 e 27 luglio. Molto probabilmente la puntata del lunedì mostrerà gli ultimi confronti finali delle coppie che sono ancora rimaste all’interno del villaggio, mentre quella del giorno successivo si concentrerà su che cosa è successo un mese dopo il termine delle registrazioni.

LEGGI ANCHE –> Ex Uomini e Donne anno da incubo: tre interventi a cuore aperto non sono bastati

SPOILER: Floriana ha un momento di crisi! Ci sarà una svolta nel suo viaggio nei sentimenti? Appuntamento domani in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata di #TemptationIsland 🌴 pic.twitter.com/1yW4SWvV9K — Temptation Island (@TemptationITA) July 18, 2021

Filippo Bisciglia la prossima settimana, dunque, saluterà il pubblico del piccolo schermo che anche durante il corso di quest’edizione, arrivata in un momento di certo non facile, gli ha permesso di collezionare veri e propri ascolti record e siamo sicuri che lo stesso avverrà anche nell’appuntamento finale dello show.