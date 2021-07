Ex Uomini e Donne anno da incubo: tre interventi a cuore aperto non sono bastati

Uomini e Donne: l’ex protagonista del Trono Over non ha vissuto un periodo facile, costretto a subire ben 3 interventi al cuore.

Uomini e Donne qualche tempo fa ha visto ospitare negli studi Elios di Roma il cavaliere Marco Firpo. Marco si era subito fatto notare dal pubblico del piccolo schermo non solo per la sua folta chioma bionda, che ha fatto invidia e non poco alle protagoniste del parterre femminile, ma anche per la sua storia d’amore con Gemma Galgani. Storia che è rimasta impressa nel cuore di entrambi, visto che lui anche dopo la fine della sua esperienza all’interno del programma ha continuato a parlare bene di lei e lei, d’altro canto, di recente ha ricordato la loro relazione tra le pagine del settimanale dedicato al programma.

Il pubblico del piccolo schermo però si chiede ancora come mai Marco sia sparito dal programma e a rivelarlo è una sua amica su Facebook che, come riportato da La Nostra Tv, ha confidato che purtroppo questo non è un periodo affatto facile per lui. In quanto è stato costretto a subire ben 3 interventi al cuore, ma nonostante tutto ha affrontato questo periodo con il sorriso sulle labbra e la solita forza ed intelligente che lo hanno contraddistinto anche durante il suo percorso a Uomini e Donne.

Marco Firpo dopo Uomini e Donne: l’anno difficile dell’ex di Gemma Galgani

Marco Firpo non sta affrontando un periodo facile, ma nonostante tutto non ha alcuna intenzione di mollare e prosegue dritto per la sua strada, accanto al mare che tanto ha amato durante il corso di questi anni. L’ex fidanzato di Gemma Galgani aveva già confidato in passato di essersi allontanato dal piccolo schermo degli italiani a causa dei suoi problemi di salute, ma nonostante ciò non aveva mai smesso di pensare alla sua Gemma, segnando un vero e proprio record perché è l’unico ex che nonostante tutto continua a parlarne bene, a differenza degli altri “cavalieri”.

“Ha subìto tre interventi a cuore aperto“ ha esordito l’amica dell’ex cavaliere del Trono Over su Facebook. “Ha fatto circa 1 anno di via vai nelle cliniche per questo problema” ha poi raccontato, rivelando un retroscena al grande pubblico che nessuno si sarebbe mai immaginato prima. “Ed è stato costretto a seguire delle terapie e delle cure molto pesanti“ ha poi aggiunto, sottolineando come nonostante tutto non si sia mai arreso, pronto a combattere come un vero soldato.

Marco Firpo di Uomini e Donne è stato poco bene, ma speriamo che questo diventi soltanto un lontano ricordo e che possa tornare a stare bene con il sorriso che tanto ha colpito il pubblico.