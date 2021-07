Anticipazioni GF Vip 2021: Signorini chiama la concorrente più amata di Temptation Island

GF Vip: il cast della prossima edizione prende sempre più forma e Signorini chiama l’amatissima concorrente di Temptation Island!

Il GF Vip, salvo cambio di programmi, dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani durante la prima settembre e per questo motivo la macchina della produzione è attiva più che mai in questi giorni per scegliere il cast dell’edizione 2021 che andrà ad abitare, forse per ben sei mesi come la precedente stagione, la casa più spiata d’Italia.

Ovviamente non mancano le prime indiscrezioni su chi potrebbero essere i vipponi scelti da Alfonso Signorini per quest’anno e secondo il portale IGossip sembrerebbe che abbia deciso di puntare tutto su un’amatissima ex concorrente di Temptation Island, l’unica che insieme al suo compagno, è stata considerata un esempio positivo dello show. Di chi stiamo parlando? Di Manila Nazzaro!

Manila Nazzaro nel cast del Grande Fratello Vip 2021? L’indiscrezione

Manila Nazzaro, lo scorso anno, scelse di partecipare insieme al suo compagno, Lorenzo Amoruso, a Temptation Island. I due erano sicurissimi del loro amore, a differenza delle altre coppie che scelgono di prendere parte al programma, ma volevano non solo portare un esempio di una relazione sana sul piccolo schermo degli italiani, ma superare anche piccole incomprensioni relative al loro rapporto. Il risultato? Hanno fatto strage nei cuori del pubblico del piccolo schermo.

LEGGI ANCHE –> Antonella Elia, bomba sul GF Vip | Il gesto dei Maneskin | Gemma Galgani disavventura

Manila, anche durante un’intervista che aveva rilasciato ai nostri microfoni, che trovate poco più in basso, non aveva fatto mistero che non le sarebbe dispiaciuto fare un’esperienza al Grande Fratello Vip. La scorsa edizione, tra l’altro, ha visto la partecipazione di molte sue colleghe, nonché amiche nella vita reale come ad esempio: Stefania Orlando, Matilde Brandi ed Elisabetta Gregoraci.

Quest’anno la produzione sembrerebbe voler puntare tutto su di lei e la scelta sembrerebbe essere più che azzeccata, visto che durante la sua precedente esperienza Manila Nazzaro ha lanciato un importante messaggio alle donne e non è un mistero che Alfonso Signorini per quanto riguarda la sua edizione del reality show di canale 5 voglia puntare a lanciare contenuti non fini a se stessi, ma portare a galla le storie dei suoi protagonisti per fare in modo che i telespettatori possano riconoscersi in loro ed imparare magari che mostrare le proprie fragilità non è assolutamente qualcosa di sbagliato, anzi.

LEGGI ANCHE –> Manila Nazzaro oltre le apparenze: “Sono rinata a 40 anni” (INTERVISTA)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro)

Manila Nazzaro è nel cast del GF Vip 2021? Per scoprirlo non ci resta che attendere conferme ufficiali ed incrociare le dite affinché questa nuova indiscrezioni si riveli vera. Sicuramente la conduttrice sarebbe una delle punte di diamante per questa nuova edizione del reality show di successo di canale 5.