Come fare una borsa da mare low cost, riutilizzando un paio di vecchi jeans. Ecco il metodo semplice per avere un risultato eccezionale in pochi step.

L’estate è ormai iniziata: molti di noi stanno già prenotando le vacanze o, comunque, pensando a dove trascorrerle. Anche quest’anno le località di mare vanno per la maggiore, con Puglia, Sardegna e Sicilia che ai primi posti nella classifica delle mete più gettonate.

Gli amanti della tintarella, non possono fare a meno di portare in spiaggia tutto l’occorrente! A volte, tra creme solari, olii per capelli, lip stick protettivi, specchietti, spazzole, pettini e molto altro ancora, una sola borsa da mare può non bastare! E allora, perché non procurarne una seconda, magari realizzandola con il riciclo creativo?

Forse non sai che, se hai un vecchio paio di jeans da buttare, puoi riciclarli per creare una comoda borsa da mare low cost. Potrai utilizzarla, magari, per metterci dentro i giochi da spiaggia dei tuoi piccoli e averlo così sempre a portata di mano! Vediamo insieme qual è il metodo furbo da seguire!

Ecco come fare una borsa da mare, riciclando i tuoi jeans!

Il mondo del riciclo creativo offre infinite possibilità! Con un po’ di fantasia si può dare una ‘seconda vita’ a vecchi oggetti inutilizzati, rotti o, semplicemente, non più attuali. Per esempio, se hai un paio di jeans che non ti piacciono più, puoi riciclarli creando una comoda borsa da mare.

Per realizzarla, seguiamo il metodo proposto da Ohga.it e ideato da “Vivi con Letizia”, seguitissimo canale di Youtube dedicato al mondo del fai da te.

OCCORRENTE

Jeans

Forbici

Ago e filo

Spillette

Macchina per cucire (ma puoi farlo anche a mano)

Pezzo di stoffa intero

Ferro da stiro

PROCEDIMENTO

Procurati 6 pezzi di jeans di questi, 3 da 16×37 cm ti serviranno per realizzare l’esterno della borsa.

di questi, 3 da 16×37 cm ti serviranno per realizzare l’esterno della borsa. Per creare la fodera devi utilizzare 2 pezzi di jeans da 8×37 cm e altri due, invece, da 37×38 cm.

devi utilizzare 2 pezzi di jeans da 8×37 cm e altri due, invece, da 37×38 cm. Per realizzare i manici ti serviranno 2 pezzi di jeans da 6×65 cm.

ti serviranno 2 pezzi di jeans da 6×65 cm. Passa alle cuciture , sovrapponendo i due strati da 16×37 e cucendo dritto contro dritto. Parliamo della parte esterna delle borsa! Per fare prima, puoi usare la macchina per cucire.

, sovrapponendo i due strati da 16×37 e cucendo dritto contro dritto. Parliamo della parte esterna delle borsa! Per fare prima, puoi usare la macchina per cucire. Apri la cucitura e stirala bene per eliminare ogni piega.

e stirala bene per eliminare ogni piega. Dopo aver stirato, fai 2 cuciture a 2 mm da quella centrale.

fai 2 cuciture a 2 mm da quella centrale. Fai le stesse cuciture sul terzo pezzo di jeans da 16×37 cm.

sul terzo pezzo di jeans da 16×37 cm. Per realizzare la fodera puoi riciclare un pezzo di stoffa della fantasia che più ti piace al quale cucire, sul lato lungo di 37 cm, la striscia di jeans.

della fantasia che più ti piace al quale cucire, sul lato lungo di 37 cm, la striscia di jeans. Una volta fatta la cucitura, aprila e stirala sul retro.

aprila e stirala sul retro. Se vuoi aggiungere una tasca interna. Ritagliane una dai tuoi vecchi jeans. Piega a metà una striscia di jeans da 8×65 cm e cuci dritto contro dritto. Fatto questo, rivolta il manico sul dritto e piegalo in modo tale che la cucitura sia a metà larghezza. Infine stira.

Ritagliane una dai tuoi vecchi jeans. Piega a metà una striscia di jeans da 8×65 cm e cuci dritto contro dritto. Fatto questo, rivolta il manico sul dritto e piegalo in modo tale che la cucitura sia a metà larghezza. Infine stira. Fissa i manici a 2 mm dal bordo , cucendoli anche a mano se preferisci.

, cucendoli anche a mano se preferisci. Tutte le parti della tua borsa sono pronto e puoi finalmente assemblarle!

Ci sono tantissime altre tecniche per realizzare una borsa da mare riciclando vecchi tessuti. Basta procurarsi tutto l’occorrente e seguire il metodo che risulta più facile. Con un po’ di fantasia, si possono ottenere creazioni davvero pazzesche!