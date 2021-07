I Burger Vegetali Findus Green Cuisine sono un prodotto di alta qualità, pensato per tutti coloro che vogliono rendere la propria dieta più “Green” e sono alla ricerca di un prodotto che coniughi gusto, salute e sostenibilità. Sono infatti incredibilmente buoni e in grado di stuzzicare il palato ma sono anche ricchi di sostanze nutritive importanti per una dieta varia ed equilibrata.

Burger vegetali Green Cuisine: guardiamo cosa c’è dietro

I Burger Vegetali Findus Green Cuisine sono ideati per sostituire l’esperienza di gusto e la consistenza della carne, ma come ci riescono? Per farlo viene utilizzata una particolare varietà di piselli, particolarmente ricca di proteine, il pisello giallo. Per realizzare il burger si parte quindi da questo pisello, da cui vengono estratte le proteine che diventano la base della ricetta, a cui vengono aggiunti altri ingredienti, per ottenere aspetto, consistenza e gusto in grado di sostituire l’esperienza della carne!

I Burger Green Cuisine inoltre contengono solo proteine vegetali e sono senza olio di palma. Nel dettaglio la loro composizione risulta:

priva di carne;

una fonte di ferro;

ricca di proteine e fibre;

povera di grassi saturi.

Ferro e proteine: perché è importante assumerli?

Il ferro è uno dei materiali più abbondanti dell’universo ed è uno dei più importanti per l’organismo perché contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, alla normale funzione del sistema immunitario, al normale trasporto di ossigeno nel corpo e a una normale funzione cognitiva.

È importante assumere, nella propria alimentazione, anche le proteine in quanto contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare, al normale mantenimento delle ossa e sono necessarie per una normale crescita e sviluppo nei bambini.

I Burger Vegetali rappresentano quindi un’alternativa alla carne gustosa, nutriente e sostenibile. Risultano perciò adatti anche a chi segue un’alimentazione a base vegetale.

Oltre alle proprietà nutritive, i Burger Vegetali sono una vera esplosione di gusto, in grado di soddisfare qualsiasi palato, anche i più esigenti. Inoltre, possono essere usati per preparare panini gourmet che risultano particolarmente stuzzicanti.

Burger vegetali: come preparare degli eccellenti panini gourmet

Sempre più frequente sta diventando la richiesta dei burger vegetali da parte dei consumatori, dato che rappresentano un eccellente alimento sia per i vegani sia per chi vuole ridurre il consumo della carne. Inoltre, sono considerati dei prodotti squisiti anche da chi segue un regime alimentare rigido.

I Burger Vegetali Findus Green Cuisine sono adatti per preparare piatti dal gusto delizioso, tra cui anche dei semplici panini gourmet, in quanto si sta parlando di un’alternativa al tradizionale hamburger di carne. Può quindi essere utilizzato per un panino e accompagnato da qualche salsa aggiuntiva, secondo i propri gusti; in questo caso non ci sono limiti, ognuno può scegliere a proprio piacimento come gustare il suo burger vegetale.

Marchio Green Cuisine

Il marchio Green Cuisine è una linea di prodotti Findus, comprendente i burger vegetali, attraverso questa gamma l’azienda vuole dare il suo contributo alla salvaguardia del pianeta Terra, che sta soffrendo a causa dell’inquinamento, delle deforestazioni e dell’eccessivo consumo d’acqua e di terreno.

I prodotti Green Cuisine sono alimenti vegetali sostenibili e nutrienti, che hanno come scopo quello di dare alle generazioni future un mondo migliore.

Negli ultimi anni è cresciuta sempre più l’attenzione nei confronti degli ingredienti da parte dei consumatori, che risultano essere sempre più influenzati da questo aspetto; per questa ragione sono alla ricerca di veggie burger di qualità, come quelli della linea “Green Cuisine” di Findus che non sono apprezzati solo per il gusto ma anche per essere sostenibili, grazie ad esempio a un impiego minore di acqua e di terreno rispetto a quella usata per la produzione di carne rossa, e all’uso di proteine vegetali.