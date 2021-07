Non buttare via il tuo costume da bagno rotto: puoi riutilizzarlo! Ti sveliamo tutti i segreti per un riciclo creativo perfetto. Il nuovo oggetto che ne ricaverai ti lascerà di stucco!

L’estate è iniziata e abbiamo voglia di sole, mare e relax! Abbiamo bisogno di prenderci una pausa anche dalle preoccupazioni per il Covid-19. C’è chi ha già prenotato le vacanze e sta pensando a come preparare la valigia perfetta!

Per le donne, non è mai facile farvi entrare tutto il necessario, soprattutto se si viaggia con un bagaglio a mano, soggetto a limitazioni di peso. Tra trucchi, cosmetici, scarpe, borse e accessori, è sempre molto difficile scegliere cosa lasciare a casa!

Di sicuro, se si parte per un soggiorno in una località di mare, la prima cosa da mettere in valigia è il costume da bagno! Intero oppure a due pezzi, è un must have irrinunciabile! Ogni estate, sulle spiagge di mezzo mondo, è un tripudio di colori, modelli e fantasie!

A fine estate, però, i costumi non sono più come quando li abbiamo indossati per la prima volta. L’azione combinata di salsedine e sole tende a farli sbiadire! Senza dimenticare che possono sgranarsi o, addirittura, rompersi.

Ma c’è un modo furbo per riutilizzare un vecchio costume da bagno da buttare. Il risultato finale ti incanterà! Vediamo insieme come si procede.

Hai un costume da bagno rotto: puoi riciclarlo così!

Se hai un costume da bagno rotto oppure, semplicemente, che non metti più, sappi che con un po’ di creatività puoi riutilizzarlo alla perfezione. Ne ricavi un oggetto pazzesco, da tenere sempre a portata di mano per la tua beauty routine. Di cosa si tratta? Di un fantastico porta smalti da borsetta oppure da parete.

Nello specifico, per realizzarlo, si riutilizza soltanto il reggiseno. Di seguito trovi tutti i passaggi del metodo proposto da ohga.it. e ideato da Cartisia.

OCCORRENTE

Costume

Forbici

Colla a caldo

PROCEDIMENTO

Taglia le parti laterali del costume – All’altezza dei ferretti laterali che sostengono i seni, con delle forbici ben affilate.

– All’altezza dei ferretti laterali che sostengono i seni, con delle forbici ben affilate. Conserva i due ganci di chiusura – Perché ti serviranno e, tra poco, ti spieghiamo a cosa!

– Perché ti serviranno e, tra poco, ti spieghiamo a cosa! Taglia anche le bretelle – Alla base, conservando possibilmente tutta la loro lunghezza.

– Alla base, conservando possibilmente tutta la loro lunghezza. Fissa le due coppe – Usando una pistola caldo; servono poche gocce di colla da applicare lungo i bordi interni delle due coppe. Ne ricaverai una sorta di custodia, con un’unica apertura sulla parte superiore.

– Usando una pistola caldo; servono poche gocce di colla da applicare lungo i bordi interni delle due coppe. Ne ricaverai una sorta di custodia, con un’unica apertura sulla parte superiore. Incolla le estremità delle bretelle tra le due coppe – Diventeranno delle tracolle, che potrai utilizzare per fissare a muro il tuo porta smalti.

– Diventeranno delle tracolle, che potrai utilizzare per fissare a muro il tuo porta smalti. Incolla i gancetti – Serviranno per aprire e chiudere la piccola ‘pochette’ degli smalti.

– Serviranno per aprire e chiudere la piccola ‘pochette’ degli smalti. Riempi il porta smalti – Fino alla capienza massima di 4-5 smalti (a seconda del formato delle bottiglie). Puoi metterlo anche in borsetta, per averlo sempre a portata di mano!

Quante volte rinnoviamo la manicure all’ultimo secondo, prima di incontrare la nostra amica del cuore o di un appuntamento galante! D’ora in avanti non dovrai più perdere la testa a cecare lo smalto che adori nel caos cosmico della tua cameretta!

Con questa simpatica creazione avrai risolto il problema! Cosa aspetti allora? Procurati un vecchio costume e mettiti subito all’opera!