Riutilizzare le cassette della frutta? Certo che si può, basta dare sfogo alla fantasia con il riciclo creativo. Scopri alcune idee originali, da realizzare in poche e semplici mosse.

Siamo abituati a vederle piene di frutta, esposte al mercato ortofrutticolo o dal venditore di fiducia sotto casa. Possono essere di legno o plastica e, generalmente, vengono riutilizzate più volte. Stiamo parlando delle cassette della frutta!

Di solito non vengono mai cedute ai clienti, a meno che il fruttivendolo non ne abbia così tante da decidere di regalarne alcune. Quelle in legno sono le più richieste. Vengono usate per accendere il fuoco, ma sono perfette anche per il riciclo fai-da-te.

Si possono dare molti usi interessanti alle cassette della frutta. Basta dare sfogo alla fantasia, munirsi degli attrezzi giusti per fare qualche modifica e il gioco è fatto. In questo articolo troverai alcuni spunti creativi davvero originali. Scopri subito di più!

Riutilizzare le cassette della frutta: creazioni fai-da-te

Riutilizzare le cassette della frutta riconvertendole a nuovi usi è una pratica molto comune tra gli appassionanti del riciclo. Di seguito proponiamo alcune idee low cost da realizzare in poche mosse.

Mobiletto da giardino. Prendi 5-6 cassette di legno. Fissale bene fino ad ottenere un’unica struttura da appendere alla staccionata o al muro del tuo giardino, sempre dalla parte della base. Otterrai un comodo mobiletto sviluppato in altezza nel quale riporre vasi, attrezzi per il giardinaggio, indumenti da lavoro ecc.

Mobiletto da salone. Una cassetta di legno, pulita e decorata a dovere, può trasformarsi in un delizioso mobiletto per il soggiorno. Al suo interno potrai sistemare riviste, vecchi dischi in vinile e così via.

Contenitore per giocattoli. E' un'idea molto utile e ti aiuterà a mantenere sempre in ordine la cameretta dei tuoi bambini. Procurati una cassetta di legno, puliscila bene e poi dipingila con un colore acrilico vivace, magari aggiungendo stampe o decorazioni in rilievo. Per completare l'opera, fissa quattro rotelle alla base, una per ogni angolo. La cassetta si trasformerà in un piccolo box per i giochi del tuo bambino.

Comodino mille usi. E' un altro spunto interessante. Anche in questo caso dovrai preparare una cassetta di legno, dipingendola del colore che più ti piace. Fatto questo, dovrai aggiungere alla base quattro rotelle. Nella parte aperta della cassetta potrai riporre libri, riviste, album fotografici e così via.

Cuccia per cane o gatto. Ovviamente dipende molto dalla grandezza della cassetta. Comunque, se ti sembra abbastanza spaziosa da poter accogliere il tuo animale, allora trasformala in una cuccia. Ricorda di rivestire la parte interna con dei materiali morbidi.

Fioriere da giardino, balcone o terrazzo. E' un'idea originale, apprezzata anche da fioristi e vivaisti. E' molto semplice: basta prendere una cassetta della frutta in legno, decorarla e poi riporvi dentro delle piantine in vaso, magari di diversi colori. Il risultato finale sarà strepitoso!

Cassetta da cucina mille usi. E' utile per tenere sempre a portata di mano alcuni utensili da cucina. All'occorrenza, puoi utilizzarla anche come 'box picnic' per trasportare tutto il necessario per il pranzo a sacco all'aria aperta.

Porta pantofole fai-da-te. La vecchia cassetta della frutta può trasformarsi in un comodo porta pantofole. Anche in questo caso ti suggeriamo di fissare quattro rotelle alla base per una maggiore comodità.

Ora sai come riutilizzare le cassette della frutta in legno. Quelle appena descritte sono soltanto alcune idee. Il resto lo farò la tua fantasia e, sicuramente, ti verranno in mente altre soluzioni originali per un riciclo creativo perfetto.