Ilary Blasi compie 40 anni: l’inatteso messaggio di Francesco Totti

Ilary Blasi compie oggi, mercoledì 28 aprile, 40 anni: il marito Francesco Totti spiazza tutti con un inatteso messaggio.

Oggi, mercoledì 28 aprile, è un giorno speciale per Ilary Blasi che compie 40 anni. Un compleanno importante per la conduttrice che è riuscita, in questi anni, a costruirsi una brillante carriera, ma soprattutto, una splendida famiglia con il marito Francesco Totti. La nascita di Cristian, Chanel e Isabel è il regalo più bello per Ilary che ha anche ricevuto degli auguri speciali.

A farglieli pubblicamente è il marito Francesco Totti con cui ha percorso metà strada della sua vita. Insieme da quasi vent’anni, la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 e l’ex capitano della Roma hanno affrontato tante avventura insieme. Il futuro, però, è ancora tutto da costruire come sottolinea lo stesso Totti nel messaggio con cui augura buon compleanno alla moglie.

Francesco Totti a Ilary Blasi: “Buon compleanno amore mio. Ci aspetta ancora tanta vita insieme”

Sempre più innamorato della moglie, Francesco Totti ha dedicato il primo pensiero del giorno ad Ilary Blasi. Quelle dell’ex calciatore sono parole ricche d’amore per la donna che ha scelto di avere accanto e con cui ha costruito la famiglia che sognava.

“La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. Ora sei arrivata a 40… Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa,ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!!!! Auguri amore mio”, ha scritto Totti facendo esplodere Instagram con boom e commenti.



Totti e Ilary formano una delle coppie più belle e amate dal pubblico. Insieme da quasi vent’anni, sempre più innamorati e uniti, sono semplici, genuini e schietti.

Di Ilary, Francesco Totti ha parlato anche durante l’ospitata a Felicissima sera, il programma di Pio e Amedeo a cui ha anche raccontato cosa significhi essere papà di due bambine.

“Tra me e Ilary il rapporto è sempre uguale altrimenti non saremmo rimasti insieme. La prima volta la vide in un locale al buio. Eravamo in un pub. All’inizio lei era fidanzata. Poi dopo 7-8 mesi ho cominciato ad inviarle dei messaggi”,ha raccontato Totti a Pio e Amedeo. Da quel giorno sono passati circa vent’anni e i due sono sempre più innamorati.