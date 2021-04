COPPUCINO-MISU: il dessert cremoso al caffè perfetto per l’estate!

Coppuccino-misu, il dolce al cucchiaio perfetto per l’estate. Se amate il sapore del caffè, non perdere questa golosa ma leggerissima ricetta.

I dolci al cucchiaio sono dei dessert sempre graditi durante la bella stagione, soprattutto se belli freddi e accompagnati da una gradevole bevanda. Oggi vi presentiamo una ricetta davvero originale, quella del Coppuccino-misù che delizierà il palato al primo assaggio conquistandovi!

Il caffè, protagonista di questa ricetta, aromatizza in modo unico questo tiramisù rivisitato in chiave leggera, salutare e anche sfiziosa da preparare in monoporzioni. Sarà un’idea senza dubbio vincente preparare questi dessert cremosi, golosi che potrete preparare in modo semplice e veloce partendo da una base di biscotto, anche questo nella versione più amata, i Plasmon, per creare poi la parte cremosa con lo yogurt greco, in grado di regalare una farcitura ottima ma anche a basso contenuto di grassi.

Scopriamo come preparare tanti Coppuccino-misu da servire belli freddi. Sicuramente saranno più adatti per gli adulti, ma per una versione perfetta per i piccoli si potrà sostituire il caffè con dell’orzo solubile.

Coppuccino-misu: gli ingredienti e la ricetta per prepararlo

La ricetta del Coppucino-misu è nata dalla creatività della food blogger _candy_healthy_ che ce la presenta come ispirato dal gelato storico gelato al caffè:

“Coppuccino-misu è ispirato al noto gelato ‘coppa del nonno’ nato per tutti gli amanti del caffè questa versione al tiramisù è un modo alternativo per concedersi un dessert super goloso pronto in pochi minuti”

Gli ingredienti:

Per preparare due bicchieri di Coppucino-misu, avrete bisogno di:

“-10 plasmon

-200g yogurt greco al caffè

-100ml di latte + tazzina di caffè”

Il procedimento:

Seguendo tutte le indicazioni, potrete preparare due ottime tazze di Coppuccino-misu!

“Iniziamo immergendo i biscotti nel latte e formiamo il primo strato; aggiungiamo lo yogurt e procedere fino a riempire il nostro bicchiere; concludiamo con cacao amaro, chicchi di caffè et voilà la vostra merenda sarà pronta in pochissimi minuti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)

