Pio e Amedeo, show con Totti: Ilary Blasi, fidanzato Chanel ed elogio per le donne

Pio e Amedeo, show con Francesco Totti: l’amore per Ilary Blasi, il futuro fidanzato della figlia Chanel e l’elogio per le donne.

Francesco Totti show a Felicissima Sera. L’ex capitano della Roma si è prestato ad una lunga intervista dando vita ad un divertente siparietto con Pio e Amedeo. Totti si è così lasciato andare anche a dichiarazioni importanti come l’elogio per le donne e facendo una riflessione da papà di due femmine.

Non è mancato il racconto del suo amore con Ilary Blasi con cui fa coppia fissa da ormai vent’anni. Un momento divertente e che ha letteralmente conquistato il popolo di Twitter che ha applaudito sia Totti che i due comici pugliesi.

Francesco Totti a Felicissima Sera: L’amore con Ilary Blasi, il rapporto con le figlie e le parole per le donne

Francesco Totti, seppur con ironia, si è raccontato a Felicissima Sera. In compagnia di Pio e Amedeo, si è lasciato andare ad un lungo racconto della sua vita privata soffermandosi sull’amore con Ilary Blasi e sulla paternità e il legame con i figli Cristian, Chanel e Isabel.

“Tra me e Ilary il rapporto è sempre uguale altrimenti non saremmo rimasti insieme“, ha raccontato Francesco. Sul primo incontro: “La prima volta la vide in un locale al buio. Eravamo in un pub. All’inizio lei era fidanzata. Poi dopo 7-8 mesi ho cominciato ad inviarle dei messaggi”, ha aggiunto.

Poi l’amore per i figli: “Ho due femmine e un maschio. Inizialmente avrei voluto tre maschi. Fortunatamente, con la nascita delle femmine, ho capito che le femmine sono più importanti dei maschi”.

Papà di Chanel che ha 14 anni, pensando ad un futuro fidanzato della figlia, tira fuori l’istinto di padre. “Se si presentasse il fidanzato di tua figlia con tutti i tatuaggi, come reagiresti?“, ha chiesto Amedeo. “Vado in cucina”, ha risposto Totti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeamedeo83)

Rapporto speciale, poi, con Cristian: “Siamo molto legati. Sto molto attento al suo percorso scolastico”, dice l’ex calciatore. Poi il ricordo della lettera d’addio al calcio e alla Roma e la vittoria dei Mondiale 2006 che resterà per sempre nel suo cuore.