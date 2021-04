Belen, confessioni notturne: quanti kg ha preso, giovane età di Antonino, Luna Marie

Belen Rodriguez, confessioni notturne ai fan: quanti kg ha preso in gravidanza, l’età di Antonino, il nome di Luna Marie, la fede e il futuro.

Belen Rodriguez a cuore aperto su Instagram. Attraverso l’apposita funzione del famoso social network, la showgirl argentina che è appena entrata nel settimo mese di gravidanza, ha risposto a diverse domande dei followers.

Dai chili presi in gravidanza all’età del compagno Antonino Spinalbese fino al futuro e al rapporto con la fede, Belen ha raccontato tanti suoi segreti ai followers che la seguono sempre con tantissimo affetto.

Non poteva mancare la domanda sulla maternità e sul nome scelto per la sua bambina.

Tutti i segreti di Belen Rodriguez e l’amore con Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez parla di maternità con i suoi fans. Dopo aver svelato di essere passata da 57 a 63 kg in sette mesi di gravidanza e aver raccontato che, insieme a Luna Marie, il nome a cui aveva pensato per la sua bambina era Clara Isabel, ha risposto ad una sua giovane fan che, pur avendo solo 20 anni, le ha raccontato di avere il desiderio di diventare mamma.

“La maternità è un istinto, non ha un’età giusta. Mia mamma mi ha avuta a vent’anni e sono felice di avere una mamma giovane. Ma c’è da dire che i tempi sono cambiati, quindi siccome sei una bimba per me, mi permetto di dirti di valutare bene la situazione”, ha fatto sapere la showgirl argentina.

Tante le domande che i fans hanno fatto a Belen che ha fatto anche autocritica svelando i suoi difetti. “Sono testarda, cocciuta, pesante, complicata, lunatica, faccio fatica a chiedere scusa, ma ci sto lavorando“, ha confessato Belen che, a chi le ha chiesto come faccia ad essere così bella, ha risposto – “Diciamo che la bellezza se ne va a quel paese e la simpatia resta? Scontato, ma la penso proprio così. Coltiviamo l’ironia… Se è vero che la bellezza salverà il mondo, anche l’ironia lo farà”.

Belen ha anche parlato di fede spiegando di credere “in noi, nella nostra lealtà. Mi piacerebbe ci fosse qualcosa di più grande, ma non riesco ad immaginarlo vecchio con la barba. Per me Dio è l’amore e l’amore vive negli occhi di chi guarda le cose con amore”.

Infine, si è lasciata andare ad una bellissima dichiarazione d’amore per il compagno Antonino Spinalbese con cui si è concessa recentemente un viaggio alle Maldive.

“All’inizio la giovane età di Antonino mi spaventava. Avrei voluto non fosse stato così giovane, il problema è che quando ci ho pensato era troppo tardi per tornare indietro e smettere di frequentarlo sarebbe stato difficile. Ma non è stato questo a convincermi a rimanere con lui ma il fatto che mi sono accorta di quanto fosse uomo e di quanto in realtà la bimba sia io. Lui mi fa sentire una bambina al sicuro e questo non ha prezzo per me”.