Belen e Antonino: quel dettaglio notato dai fan nel selfie, foto

Belen e Antonino Spinalbese, felici, sorridenti e innamorati in un selfie in bianco e nero, ma i fan notano un dettaglio, foto.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sempre più felici e innamorati. Tornati dalle Maldive, la coppia continua a condividere sui social alcuni momenti della loro vita insieme. Dopo Belen che condivide con i fan la sua felicità, anche Antonino Spinalbese pubblica sempre più spesso foto in cui si mostra insieme alla compagna.

Nell’ultima foto pubblicata, la coppia si mostra serena e sorridente, ma ad attirare l’attenzione dei fan non è il sorriso radioso della showgirl argentina, ma l’anello che brilla sulla sua mano.

Belen Rodriguez felice con Antonino Spinalbese: i fan notano l’anello

Il sorriso che sprigiona Belen esprime perfettamente la felicità che sta provando in questo periodo. Con Antonino Spinalbese al suo fianco, la showgirl è serena e sta realizzando il sogno di diventare mamma per la seconda volta. Dopo Santiago, nato otto anni fa dall’amore con Stefano De Martino, tra pochi mesi nascerà la piccola Luna Marie.

Al settimo cielo, Belen si è concessa anche un viaggio di lavoro alle Maldive in un resort da sogno dove, insieme ad Antonino, si è rilassata al mare tra una foto e l’altra.

LEGGI ANCHE—>Belen Rodriguez come Madre Natura: pancione in mostra sotto la doccia

Della foto che vedete qui in alto, ad attirare l’attenzione dei fan, però, è l’anello che Belen sfoggia. Il gioiello che indossa la showgirl non è passato inosservato. Sarà un regalo di Antonino Spinalbese in vista della nascita della piccola Luna Marie che legherà per sempre la coppia? Tra i commenti scritti dai fan, però, c’è chi sostiene che Belen avesse l’anello prima ancora dell’incontro con Antonino. Sarà davvero così?

Mentre i fans si chiedono se l’anello sia o meno un regalo di Antonino o se Belen avesse già da tempo l’anello, la coppia si gode l’amore che l’ha travolta in attesa di conoscere la piccola Luna Marie che sta aspettando anche il resto della famiglia, in primis i nonni Veronica e Gustavo e zia Cecilia che ha cominciato a fare i primi regali alla nipotina.