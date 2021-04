Quanto costa il resort di Belen Rodriguez alle Maldive? Cifre da capogiro

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono alle Maldive, ma quanto costa una notte nell’albergo che li ospita? La cifra è da capogiro.

Belen Rodriguez, non è di certo un mistero, insieme al nuovo compagno Antonino Spinalbese si trova alle Maldive. La scelta della bella modella argentina ha creato non poche polemiche. In quanto in molti l’hanno accusata di avere poco rispetto per tutte quelle persone che a causa della pandemia non possono muoversi dal proprio comune di residenza, mentre lei ha addirittura cambiato continente.

Ovviamente nulla è come sembra. In quanto nonostante l’ex di Stefano De Martino appaia molto rilassata in questi giorni, si trova alle Maldive non per una vacanza ma per lavoro. Questo però non ha di certo placato le polemiche, in quanto in molti ritengono che sia soltanto una scusa per potersi spostare all’estero, ma così non è.

Nonostante ciò l’attenzione, oltre sulla scelta di volare oltre oceano, è caduta anche sulla struttura che ospita la giovane coppia e in molti si sono chiesti quanto costa una singola notte all’interno del Resort che ospite la Rodriguez. Curiosi di conoscere la risposta? Niente paura perché quanto costa una notte nell’hotel dove si trova Belen Rodriguez alle Maldive ora non + più un mistero, ma reggetevi forte: le cifre sono da capogiro.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: l’hotel da capogiro che li ospite alle Maldive

La struttura che ospita Belen alle Maldive è la Baglioni Resort e facendo una rapida ricerca sul web non è difficile capire quanto possa costare una camera per una singola notte. Bisogna considerare che la struttura è un hotel di lusso, quindi non vi aspettate cifre facilmente raggiungibili dai comuni mortali. Sarà forse per questo che è uno dei posti più amati dai nostri vipponi?

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez, poesia per Antonino Spinalbese. Il web: “Chi l’ha scritta?”

Pensate che il costo di una singola camera, in una suite si intende, varia dai 600 ai 1500 dollari. Insomma, non qualcosa di poco conto, ma non provate nemmeno a fare i conti in tasca alla Rodriguez. Sia perché è qualcosa di assolutamente poco elegante, visto che lei si trova lì da qualche giorno, ma anche perché sembrerebbe che non abbia pagato un singolo euro. In quanto Belen si trova lì per promuovere la struttura e il tag utilizzato da lei su Instagram, #suppliedby, suggerisce che sia stato il resort a contattarla per proporle uno scambio di visibilità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

L’albergo di Belen Rodriguez alle Maldive ha fatto sognare tutti noi e probabilmente anche l’ex tronista Andrea Damante, visto che anche lui sembrerebbe essere partito per motivi lavorativi ed anche in questo caso le polemiche non sono mancate.