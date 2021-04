Belen Rodriguez romantica e innamorata alle Maldive, scrive una poesia per Antonino Spinalbese. Il web: “Chi l’ha scritta?”. Lei risponde.

Belen Rodriguez, dalle Maldive, dedica una poesia d’amore al fidanzato Antonino Spinalbese e scatena i fans. Sempre più innamorata, serena e felice accanto all’uomo che l’ha travolta con il suo amore e con cui sta vivendo la sua seconda gravidanza, Belen, su Instagram, ha dedicato un lungo e romantico pensiero al padre della figlia Luna Marì che nascerà tra pochi mesi.

Belen che, nelle varie interviste rilasciate ha spesso sottolineato di aver trovato in Antonino un uomo sicuro, protettivo e che la rende serena e felice, tira fuori tutte le sue emozioni non convincendo totalmente i fans.

Belen e la dedica ad Antonino Spinalbese: “Tu sei la mia poesia”

L’amore, per Belen Rodriguez, è sempre stato importante. La showgirl argentina non ha mai rinunciato a vivere intensamente i propri sentimenti e, l’arrivo di Antonino nella sua vita con cui si è concessa un viaggio alle Maldive che ha scatenato le polemiche, ne è la dimostrazione.

Bellissima, raggiante, super innamorata e felice di diventare mamma per la seconda volta, la Rodriguez ha scelto di dichiarare pubblicamente al suo Antonino non solo il suo amore, ma anche i suoi ringraziamenti per quello che ha portato nella sua vita.

Ti desideravo così,

Lunatico, forte e fragile al contempo,

ti preferisco fluttuante, disperso nella tua indecifrabile atmosfera dove scarseggia la gravità, perché tu vai oltre, puoi volare in alto mantenendo i piedi fermi sulla terra.

Tu capovolgi la banalità rincorrendo senza tregua i preconcetti e i pregiudizi per poi abbatterli con fervore, regalando in cambio soluzioni sensate per unire l’essere umano e mai dividerlo.

Ed io mi soffermo a guardati tra le braccia di Morfeo, e li chiedo di fermare gli orologi per un po’

non voglio perdermi un secondo di te.

Perché amo con tutta me stessa i tuoi movimenti nel mondo, aggraziati, educati, eleganti, sognanti, tu seduci la vita, tu emmani sensualità e protezione. Sprigioni spiragli di speranza ogni volta che sposti i tuoi occhi nella direzione corretta, senza sprecare tempo, centri sempre il punto sensato, non risparmiandoti mai. Prendo spunto da te, e mi concedo, perché tu meriti i miei migliori momenti. Vorrei risparmiarti i miei dolori, le mie ansie, vorrei vederti felice a prescindere, e credimi, farei qualsiasi cosa per te, qualsiasi cosa possa ricambiare la consapevolezza che mi hai donato.

Tu sei la mia poesia, da subito lo sei stato

Tu mi hai fatto del bene

Mi hai insegnato ad amare ancora

Mi hai concesso le forze per crederci ancora

Hai abbracciato tutta me stessa

E te ne sei presso cura, e questo non lo scorderò mai. Belèn

Tantissimi i commenti degli utenti sotto la poesia pubblicata da Belen. Tra i tanti complimenti, alla showgirl è stata rivolta una domanda. “Chi l’ha scritta?”, è la domanda di una follower. A rispondere è stata la stessa showgirl che ha replicato semplicemente con un “io”.