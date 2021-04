Quali pantaloni ci faranno perdere la testa questa primavera 2021? Scopriamo i modelli must have e i colori più di moda.

Più leggeri certo ma sempre al nostro fianco. Sono i pantaloni, capo must per tutte le occasioni e capace di seguirci dalle stagioni più calde alle più fredde.

Mettiamo allora da parte i pantaloni in lana e velluto e tiriamo fuori quelli in cotone, chiffon e seta: è tempo di pantaloni primaverili. Ma quali saranno i must per questo 2021? Scopriamo insieme 5 modelli che ci hanno già rubato il cuore.

5 pantaloni che amerai questa primavera

Tra le tante proposte della nuova stagione, abbiamo voluto selezionare cinque modelli o, meglio, cinque caratteristiche che sembrano contagiare già la maggior parte dei modelli di pantalone che troviamo oggi nelle vetrine dei negozi.

Scopriamo dunque subito questi must have e prepariamoci a tanti nuovi acquisti carichi di stile.

Pantaloni bianchi – Ben tornati… o forse none erano mai andati via (ricordiamo ancor ai modelli della primavera 2020). I pantaloni bianchi sono il capo a cui ricorriamo appena le temperature salgono anche solo di pochi gradi: sinonimo della stagione calda lo rivedremo quest’anno in diverse lunghezze e anche in versioni più comode desolato jeans.

Pantaloni palazzo – E’ il classico che si è tornato a imporre e pare non volerci più lasciare. Un capo elegante per eccellenza ma anche a prova dei primi caldi. Per questa primavera lo proveremo in fantasie di ogni genere, floreali ma non solo, oppure in tinte vivaci, magari abbinato a un bel blazer.

Pantaloni a vita alta – E’ vero, la minaccia della vita bassa incombe dietro l’angolo ma, almeno per ora, pare averci ancora graziato. Largo dunque ancora una volta alla vita alta in tutte le sue varianti, dai pantaloni paperbag a quelli a più ampi.

Pantaloni cropped – La Levi’s ha rivisitato in questa chiave anche i suoi storici 501, chiaro segnale che il pantalone tagliato sopra la caviglia è destinato a non tramontare poi troppo presto. Se Madre Natura non ti ha dotato dei centimetri che pensi di dover avere per sfoggiare tale capo niente panico: con un bel paio di tacchi te li guadagnare in autonomia.

Pantaloni check – Se pensate che la fantasia a quadri sia bonus esclusivo del periodo natalizio preparatevi a ricredervi. Che sia su modelli a palazzo, dritti o più aderenti gli scacchi questa estate ci faranno impazzire. Vedremo la fantasia check anche rivisitata, non solo dunque i classici quadri un po’ maschili ma anche scacchi, varianti optical e scacchi.

LEGGI ANCHE –> A casa con stile: 5 look ‘comfort’ che devi assolutamente provare per essere comoda ma alla moda

E tu, da quale must have partirai in questa primavera? Faccelo sapere su tutti i nostri social.