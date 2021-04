Belen in vacanza alle Maldive, gli haters la massacrano: interviene mamma Veronica

Belen Rodriguez è stata massacrata dal web per essere andata in vacanza in piena pandemia. Sua madre è prontamente intervenuta.

Belen Rodriguez è di nuovo al centro della polemica. Il motivo? Questa volta la sua vita sentimentale non ha nulla a che fare con tutto questo. La bella modella argentina ha scelto, insieme al suo compagno Antonino Spinalbese, di andare in vacanza alle Maldive. Il motivo sembra però essere puramente lavorativo e non certo di piacere, anche se le foto in spiaggia fanno pensare all’esatto contrario.

Il gesto però non è piaciuto al popolo della rete, che in un certo senso si sente preso in giro dalla Rodriguez poiché ha pensato bene di uscire fuori dal paese durante la pandemia mondiale. Cosa assolutamente vietata se non per validi motivi.

Per questo motivo non sono mancate le critiche nei suoi confronti e molte anche piuttosto pesanti. Belen Rodriguez è stata massacrata sul web per essere partita per le Maldive ma, almeno per il momento, ha deciso di non dare adito ai gossip e alle critiche, continuando dritta per la sua strada. Mamma Veronica, però, ha pensato di intervenire lasciando un commento sotto al post “incriminato”, quello che tanto ha fatto arrabbiare il popolo della rete.

Belen Rodriguez: il commento di mamma Veronica non sfugge al web

La mamma di Belen Rodriguez, Veronica, ha lasciato un commento in spagnolo sotto al post “incriminato” di sua figlia. Commento che, come facilmente immaginabile, non è di certo passato inosservato agli occhi degli utenti della rete. Che cosa ha scritto Mamma Rodriguez?

“Me Fui! También para las panzonas“. Queste parole riprendono in parte il messaggio scritto dalla figlia. In quanto ha pubblicato uno scatto in costume con la scritta Me Fui, che altro non è che la sua linea di costumi. Ma che cosa vogliono dire queste parole?

“Anche io ho avuto il pancione” ha commentato la suocera di Antonino Spinalbese, che di recente ha fatto una dedica a Belen. Le parole di mamma Veronica non sembrano affatto essere state scelte a caso. In quanto piuttosto che dare adito alle polemiche, ha preferito concentrarsi, e spostare l’attenzione, sulla piccola che a breve arriverà nelle loro vite, commentando emozionata lo scatto che immortala sua figlia in dolce attesa.

Veronica, la mamma di Belen Rodriguez, ha raccolto numerosi consensi. In quanto alcuni utenti le hanno sottolineato quanto sia bella sua figlia con il pancione, mentre altri hanno continuato dritti per la loro strada affermando che la scelta di volare alle Maldive è una mancanza di rispetto per tutte quelle persone che si trovano costrette a restare in casa.