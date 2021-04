Valentina Cenni, chi è la moglie di Stefano Bollani: carriera e vita privata

Valentina Cenni, moglie del celebre compositore Stefano Bollani, protagonista su Raitre con il nuovo show “Via dei matti numero zero”.

Valentina Cenni accompagna Stefano Bollani in televisione e nella vita. I due, infatti, sono protagonisti del programma in onda su Raitre “Via dei matti numero zero”: la musica fa da padrone, ma non solo. Anche tante iniziative che strizzano l’occhio al teatro senza necessariamente scomodare il musical.

La donna è una personalità importante nella vita del compositore e pianista e nell’immaginario collettivo dei fan che si aspettano sempre qualcosa di innovativo con cui fare i conti. Innovazione e freschezza che ha portato anche nella vita coniugale, Bollani la definisce come “Il centro del mondo sul piano emotivo e compositivo”. Fonte di ispirazione, musa e compagna di vita.

Valentina Cenni carriera

Tre qualità che emergono anche sul piccolo schermo: la complicità di entrambi è notevole, percorso affinato con il tempo e grazie a un affetto capace di spingersi oltre ogni retorica e convezione sociale. Molto preparata in ambito recitativo, performativo e sul piano della regia, ha dimostrato di poter conquistare qualsiasi tipo di palco. 19 opere teatrali all’attivo, 9 film al cinema, 6 progetti fra radio e tv.

Senza contare le regie, inclusi anche alcuni videoclip di suo marito, e i progetti legati alla fotografia. Un’artista a tutto tondo le cui peculiarità sono la solarità, un sorriso contagioso e la capacità di adattamento: duttilità che le è stata utile sul palco e nella vita. Sempre Bollani ha sottolineato come il suo apporto anche nelle questioni relative alla routine del privato sia fondamentale: “È la mia bussola”. Segno che il rapporto fra i due è solido e in divenire. Non resta che proseguire ad ammirarli nel proprio percorso artistico, riflesso di un privato roseo e passionale.