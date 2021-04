Gossip e spettacolo: le 5 top news del 13 aprile da Belen a Uomini e Donne

Le migliori notizie di gossip e spettacolo, del 13 aprile, le trovi soltanto sul Tg Pettegola. Pronta a conoscere le ultime news su Belen?

Il Tg Pettegola è ancora una volta qui, pronto a fornirti le migliori notizie relative al mondo del gossip e spettacolo e non potevamo iniziare con il botto se non con Belen Rodriguez!

La bella modella argentina è finita ancora una volta al centro della polemica perché ha deciso di andare in vacanza insieme al suo compagno Antonino Spinalbese. Sul web, ovviamente, non sono mancate le critiche che hanno duramente stroncato la showgirl argentina. Belen riuscirà a farsi perdonare?

Si passa a Barbara d’Urso, che con Belen, tra l’altro, non sembra nemmeno avere un bel rapporto. Il pubblico della conduttrice di Pomeriggio 5 è stato preso di mira da Pio e Amedeo. Il duo di comici lo ha definito come un gruppo di persone che si lascia facilmente manipolare e che usa come mezzo di informazione portali dediti alle fake news. I due hanno esagerato?

Tg Pettgola: i migliori scoop del gossip e dello spettacolo di CheDonna

Tra le migliori news relative al mondo del gossip e dello spettacolo non poteva non mancare nel TG Pettegola uno spazio dedicato a Martina Miliddi di Amici 20. Carolyn Smith, dopo averla stroncata trovandosi d’accordo con il pensiero manifestato da Alessandra Celentano, ci ha tenuto a fare chiarezza con i fan della ballerina che non hanno apprezzato i suoi commenti su di lei.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini prima dell’Isola dei Famosi svela: “Ho bisogno di fermarmi”

Si passa poi a Giulia Salemi, che ha commentato i recenti commenti fatti da Awed sul seno di sua madre. Commenti che non hanno fatto impazzire nemmeno al pubblico del piccolo schermo, che li ha trovati decisamente poco eleganti.

Un bacio, un passo indietro e nuove dame in studio! Per scoprire cos’è successo nella puntata di oggi, cliccate qui 😎👇 #UominieDonne https://t.co/VlFjCDKQCW — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 12, 2021

Infine c’è il dilemma di tutti i telespettatori di canale 5: che fine ha fatto Tina Cipollari a Uomini e Donne? Almeno per il momento la produzione, e la diretta interessata, non ha ancora spiegato i motivi della sua assenza in puntata.