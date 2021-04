Andrea Damante come Belen Rodriguez. Il web insorge: “Non hai rispetto”

Andrea Damante ha imitato le gesta di Belen Rodriguez e sul web e scoppiata l’ennesima polemica, muovendo forti accuse contro di lui.

Andrea Damante è senza dubbio uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne. Da quando ha partecipato al programma, facendo sognare milioni di italiani con la sua storia d’amore con Giulia De Lellis, ha fatto sognare milioni di italiani, mantenendo una certa popolarità anche oggi. Per questo motivo non è difficile comprendere l’attenzione mediatica che riesce a catturare su di sé.

Il tutto però non ha sempre un risvolto in positivo. Come in questo caso, ad esempio, dove il bel dj veronese ha imitato le gesta di Belen Rodriguez, anche lei al centro della polemica, per aver deciso di lasciare l’Italia e recarsi nella Repubblica Domenicana.

Andrea, infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una breve clip in cui si intravedono lui e la sua nuova compagna, Elisa Visari, intenti a godersi una giornata di mare. Il gesto non è affatto piaciuto al popolo della rete, che ha trovato alquanto irrispettoso lasciare il bel paese in un momento difficile come questo. In quanto insinuano che Andrea abbia utilizzato la motivazione dei viaggi all’estero per motivi lavorativi soltanto per godersi una vacanza con la sua fidanzata.

Andrea Damante vola all’estero con Elisa Visari: scoppia la polemica

Andrea Damante è al centro della polemica e sul suo profilo Instagram gli utenti della rete lo hanno accusato di essere irrispettoso di tutti quei cittadini che invece rispettano le norme attualmente in vigore, mentre altri hanno preso le sue difese affermando che il loro beniamino ha fatto tutto ciò che è permesso dalla legge.

“Un po’ di rispetto per noi comuni mortali che possiamo soltanto passare dal soggiorno al bagno, no?” gli ha scritto un utente della rete. “Onestamente non mi sembra normale. Noi in zona rossa e loro in vacanza“ ha scritto un’altra fan.

“Ma loro possono fare ciò che vogliono” ha replicato un utente in difesa di Andrea Damante ed Elisa Visari, tra l’altro lei di recente è stata protagonista di una gaffe. “L’importante è rispettare la quarantena al ritorno e non vederli in giro a destra e manca per tutta l’italia” ha proseguito. E ancora: “Che noi siamo in zona rossa non vuol dire nulla. Lo stato italiano ti permette di viaggiare all’estero. Ognuno fa quello che vuole e non si tratta di rispetto, se io avessi i soldi la farei una vacanza“ ha concluso un’altra fan, prendendo le difese di Andrea.

Andrea Damante, almeno per il momento, proprio come Belen, ha scelto di non replicare di fronte alle critiche e accuse del web.