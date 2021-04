Giulia De Lellis propone un look casual ma molto glamour con giacca di pelle e le mitiche slingback di Chanel. Proviamo a ricrearlo in versione low cost.

Oggi vogliamo cercare di emulare il look di una delle influencer più famose d’Italia, recentemente sbarcata anche nel mondo del cinema.

Eh già, parliamo proprio di lei, Giulia De Lellis, vera e propria icona della moda e ambasciatrice di uno stile sempre ricercato, anche nelle sue vesti più casual.

Proprio così appare il look che abbiamo selezionato oggi, comodo, perfetto per il tempo libero, informale ma con quel tocco in più che fa la differenza.

Proviamo allora a replicato a modo nostro.

Copia il look jeans e giacca di pelle di Giulia de Lellis

Jeans, maglietta nera, un look super casual se non fosse che poi Giulia De Lellis aggiunge scarpe da 780 euro e una giacca di pelle da 745 euro.

Le scarpe sono loro, l’oggetto del desiderio del momento per tutte le donne, le slingback di Chanel, mentre la giacca è del marchio Nanushka. A ciò aggiungiamo la cintura Dior e ecco che il budget spicca il volo. Ma si può ricreare questo outfit con costi più contenuti? Decisamente sì e stiamo per spiegarvi come.

Manteniamo i jeans Levi’s di base, proprio come la De Lellis: abbiamo scelto i classici 501 per una osto di 110 euro.

La t-shirt nera è facile da replicare così come la cintura con fibra dorata. Il difficile? Giacca e scarpe.

Tra Asos e Zalando abbiamo però trovato dei validissimi sostituti che insieme non raggiungo i 170 euro. Il costo totale del nostro look rientra così dentro i 300 euro: nemmeno le scarpe della De Lellis.

Che ne dite allora, ci ispiriamo insieme alla mora influencer? Nella gallery qua sotto tutti i dettagli dei capi che abbiamo scelto. A voi il compito di procedere agli acquisti.