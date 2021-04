Un completo elegante nero come quello di Giulia De Lellis riesce a essere sbarazzino, glamour e per niente ingessato: ecco il must have per la prossima primavera.

Chi ha detto che il nero non è un colore che possa essere indossato in primavera? Questo completo in due pezzi gilet – pantalone dimostra esattamente il contrario.

Per ravvivare un outfit molto rigoroso diventa importantissimo giocare con gli accessori, esattamente come ha fatto Giulia. L’influencer ha puntato su borsa e scarpe memorabili e su una delle sue famose acconciature “messy”.

Nuova vita al completo elegante nero, il must have della primavera 2021 secondo Giulia De Lellis

Sembra una tuta jumpsuit ma è molto più comodo il completo elegante nero di Giulia De Lellis si compone di un piccolo gilet doppiopetto e da un paio di pantaloni palazzo che permettono di gestire molto più facilmente di una jumpsuit le “pause bagno” e altre piccole emergenze femminili.

Il gilet ha una linea assolutamente particolare: incornicia perfettamente la forma del seno, mettendo in risalto il décolleté, e si interrompe a metà busto. Perfetto per le ragazze con il seno generoso, perché lo mette in risalto, ma anche per le ragazze dal seno piccolo, perché enfatizza le curve, anche quelle appena accennate.

I pantaloni palazzo, sempre neri, hanno una particolare forma all’altezza della vita: una fascia si stacca dal corpo dei pantaloni creando dei piccoli spazi attraverso i quali si può intravedere la pelle nuda.

I pantaloni cadono dritti e ampi fino a terra: sono perfetti per le ragazze dai polpacci un po’ grossi o che preferiscono nascondere le caviglie.

Questo modello è invece una scelta azzardata per le ragazze dalle gambe molto magre o dalle cosce piuttosto piene. Nel primo caso infatti si darà l’impressione che le gambe siano ancora più magre e che il pantalone sia troppo vuoto, quasi della taglia sbagliata, mentre nel caso di una donna dalle cosce giunoniche si darà alla figura ulteriore ampiezza.

Gli accessori

Giulia De Lellis ha posato con questo completo nero abbinando una borsa da spalla a quadretti (a marchio Pull & Bear esattamente come il completo). Si tratta di una scelta piuttosto elegante, che rimanda alle fantasie più classiche e senza tempo della moda occidentale.

Dal momento che il completo è così neutro e semplice nella linea si può pensare però di abbinarlo a qualsiasi tipo di borsa, anche a quelle piuttosto eccentriche e dai colori accesi.

Un ragionamento simile si può fare per le scarpe, che potranno spaziare in tutti i colori possibili.

Per questo completo nero Giulia De Lellis ha scelto un paio di sabot in pelle giallo ocra dal piccolo tacco a spillo. Si tratta di una scelta elegante ma un po’ azzardata, dal momento che questi pantaloni, molto ampi e lunghi, tendono a infilarsi continuamente nella scarpa.

Per essere più comode senza necessariamente rinunciare al glamour si potrà optare per un tacco più alto e sandali gioiello, senza trascurare la possibilità di cedere completamente alla comodità scegliendo un paio di zeppe che verranno perfettamente nascoste dall’ampiezza dei pantaloni!

