Scopri le cinque mosse sbagliate che commetti senza neanche accorgertene ogni volta che applichi il mascara: sono loro a boicottare il risultato finale

Mascara, il prodotto che cambia lo sguardo di chiunque lo indossi. E’ grazie a lui se riusciamo ad avere ciglia nerissime, lunghe, corpose e ben incurvate anche se, ammettiamolo, spesso alcuni di questi obbiettivi ci sfuggono sotto mano. Come mai?

Forse non è tanto colpa del prodotto quanto di una nostra distrazione, di una serie di errori di valutazione che commettiamo senza neanche accorgercene.

Dopo aver allora scoperto i segreti del mascara con le fibre, vediamo insieme quali sbagli non dovremo più commettere applicando il nostro mascara preferito.

5 errori che commetti mettendo il mascara

Tutte siamo sicure di saper mettere il mascara, un gesto semplice che, giorno dopo giorno, compiamo da anni ma, come spesso accade, sono proprio questi automatismi a innescare poi errori che rischiano di inficiare il risultato finale.

Il tuo mascara non incurva bene le ciglia? Si formano sempre antiestetici grumi? Forse stai commettendo uno dei seguenti cinque errori, tanto comuni quanto deleteri.

Scovolino: usalo nella maniera giusta – Ogni forma di scovolino necessita di movimenti ben precisi e non esistono tecniche universali applicabili a prescindere. Uno scovolino cilindrico dovrà ad esempio ruotare mentre percorre le ciglia mentre uno a pettine andrà mosso a zig zag per tutta la lunghezza.

Quantità eccessiva di prodotto – Soprattutto nella parte finale delle ciglia è un qualcosa da evitare assolutamente. Il peso eccessivo del prodotto tenderà infatti a far andare le punte in giù quando invece tutte desideriamo ciglia ben incurvate verso l’alto.

Escludere le ciglia più esterne – Spesso tendiamo un po’ a dimenticarle, in parte anche perché difficilmente raggiungibili. Non c’è però niente di peggio di vedere ciglia curve e nerissime al centro circondate però da piccoli ciuffetti spenti e dimenticati. Utilizza invece la punta dello scovolino con cura per raggiugnere veramente ogni angolo.

Usare un mascara secco – “Ma che faccio, lo butto?” Se ti stai ponendo questa domanda sappi che la risposta è sempre e comunque sì. Se il tuo mascara si sta oramai seccando farai decisamente bene a starne alla larga: applicare un mascara secco infatti non solo non darà mai risultati soddisfacenti ma in più aprirà la porta a loro, gli odiosissimi grumi, accumuli di prodotto ben oltre l’antiestetico.

Il tempo di asciugarsi – Più passate hai messo, più tempo impiegherà ad asciugarsi: questa è una realtà da accettare, senza se e senza ma. Niente bruschi sbattimenti di ciglia allora o aggiungete di ombretto e eye-liner, tutti gesti che, se il mascara non è ben asciutto, rovineranno l’effetto finale e creeranno sbavature qua e là.

LEGGI ANCHE –> I mascara che non colano mai: top 5 mascara waterproof ma quale sarà il migliore

Quanti di questi errori facevano parte delle tue “sanissime abitudini”? Da oggi siamo sicure che farai molto più caso a come applichi il tuo mascara.