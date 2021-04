Come creare una eccezionale crema anti cellulite fai da te

Una crema anti cellulite da preparare in casa che stupirà per le eccezionali proprietà e gli straordinari risultati.

La cellulite è una problematica con cui spesso si fa i conti prima della tanto temuta ‘prova costume’, un inestetismo che colpisce moltissime donne e che può essere controllato con diversi trattamenti e con sane abitudini di vita.

Scopriamo come creare una eccezionale crema anticellulite in casa, un trattamento efficace e dalle straordinarie prestazioni.

Cellulite: le sane abitudini di vita per prevenirla e sconfiggerla

La cellulite è un nemico che si può sconfiggere in modo semplice attraverso delle sane abitudini di vita che si possono seguire ogni giorno. Per prima cosa si dovrà bere molto, almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, l’acqua aiuterà a stimolare il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Fare attività fisica ogni giorno sarà un modo perfetto per combattere la cellulite, andrà bene anche una passeggiata di 40 minuti a passo sostenuto o salire e scendere le scale più volte evitando l’utilizzo dell’ascensore sarà un modo efficace per combattere la pelle a buccia d’arancia.

Mangiare almeno 5 porzioni al giorno tra frutta fresca e verdura sarà essenziale per mantenere una sana alimentazione che garantirà il giusto apporto di vitamine, minerali, fibre e acqua.

Crema anticellulite: come utilizzarla al meglio

I trattamenti anticellulite sono di diversa tipologia, ma quella di cui vogliamo parlare oggi è la crema. Una lozione con una formulazione più o meno corposa, perfetta da applicare ogni giorno dopo la doccia ma arricchita di ingredienti ottimi per combattere la pelle a buccia d’arancia.

La crema anti cellulite andrà applicata direttamente sulle parti colpite dall’inestetismo con un leggero massaggio fino a farla assorbire completamente. La costanza nell’utilizzo premierà con un miglioramento dell’aspetto della pelle. Ottimi anche i bendaggi anti cellulite fai da te!

Come creare una crema anticellulite in casa

Se non avete ancora trovato il vostro trattamento anticellulite preferito, perché non preparalo da sole in casa? Seguendo il video tutorial della naturopata e beauty blogger Martina Rodini, potrete preparare in casa una eccezionale crema anti cellulite da utilizzare ogni giorno, una crema idratante e nutriente arricchita però degli ingredienti naturali del tutto indicati in caso di cellulite.

Non vi resta che seguire il video tutorial e preparare la vostra crema anticellulite di cui non potrete più fare a meno!