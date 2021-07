Uomini e Donne, brutto imprevisto per l’ex tronista: “Attimi di panico”

Uomini e Donne: l’ex del Trono Classico è stata protagonista di un terribile imprevisto: “Ho vissuto attimi di panico” ha confidato.

L’ex protagonista di Uomini e Donne aveva annunciato ai suoi fedeli sostenitori di avere tutte le intenzioni di partire per un viaggio on the road con il suo van, ma purtroppo il destino ha scelto un’opzione totalmente diversa per quest’estate. In quanto è stata protagonista di un terribile imprevisto che l’ha costretta a dover rimandare i suoi piani, ma che cosa è successo?

Sonia Lorenzini, è lei la protagonista di questa brutta disavventura, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, aveva deciso di passare un’estate diversa dal solito, facendo un vero e proprio viaggio on the road. Tutto sembrava procedere nel verso giusto fin quando non si è accorta che il suo van, durante il tragitto in autostrada, non ha iniziato a perdere fumo. Così è stata costretta a fermarsi e a chiamare i soccorsi.

L’ex tronista di Uomini e Donne è rimasta bloccata in autostrada. Così purtroppo ha dovuto mettere in standby i suoi piani e non sa se riuscirà a riprendere il progetto che aveva ideato per quest’estate: ecco le sue parole.

Sonia Lorenzini di Uomini e Donne bloccata in autostrada: lo sfogo

Sonia Lorenzini ha annunciato il tutto sul suo profilo Instagram pubblicando prima una serie di Stories per poi decidere di raccontare tutto in un post. Non solo per condividere il suo dispiacere con i suoi fedeli sostenitori, ma anche per rassicurarli visto che si sono immediatamente preoccupati per lei non appena l’hanno sentita dire che ha vissuto veri e propri attimi di panico.

“Indovina chi è rimasto a piedi in autostrada” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram. “Indovina chi viene prelevata dal carroattrezzi” ha aggiunto per poi spiegare quanto era accaduto: “È successo quello che non doveva succedere. È proprio un casino!” ha spiegato. “Attimi di panico. Ho vissuto dei momenti di terrore“ ha poi proseguito.

“Folle ma me lo sentivo, siamo rimasti a piedi!!” ha dichiarato in un post sfogo, dove ha aggiornato i suoi fedeli sostenitori di quanto accaduto dopo l’arrivo dei soccorsi. “Ho sempre degli angeli con me e questa forse è la fortuna più grande, mi piacerebbe potervi dire che domani ripartiremo…” ha poi proseguito amara. “La verità è che non lo sappiamo!” ha aggiunto, confidando che non sa se riuscirà o meno a portare avanti tutti i piani che si era prefissata durante il corso di quest’estate che man mano sta già giungendo al termine.

Sonia Lorenzini è stata vittima di un brutto imprevisto, ma nulla sembrerebbe essere perduto e i suoi fedeli sostenitori in questo momento stanno incrociando le dita per lei affinché possa realizzare il suo sogno di poter vivere un’estate on the road.