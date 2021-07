Giulia Salemi fa un importante gesto per Pierpaolo Pretelli: fan commossi

Giulia Salemi ha fatto un importante gesto per Pierpaolo Pretelli. I suoi fan non hanno potuto fare a meno di ammirarla ancora di più.

Giulia Salemi durante la sua ultima esperienza al Grande Fratello Vip si sarebbe aspettata di tutto, tranne che di trovare l’amore della sua vita. La bella modella di origini persiane aveva varcato la famosa soglia rossa con la sola intenzione di mostrare al pubblico del piccolo schermo di che pasta è fatta, senza voler trovare ad ogni costo un compagno data la sua precedente esperienza. Purtroppo, o per fortuna, al cuore non si comanda e sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5 è nata la bellissima storia d’amore con Pierpaolo Pretelli.

In molti hanno accusato i due di stare insieme esclusivamente per avere una maggiore visibilità all’interno del programma, ma si sbagliavano. In quanto nonostante siano passati mesi da quel momento il loro amore continua ancora oggi e lei, nelle scorse ore, ha fatto un importante gesto per lui. Un gesto che non fa altro che confermare quanto il sentimento che li lega sia vero e sincero e non dettato da una sete di popolarità, come invece in molti insinuavano durante il corso della passata stagione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Pierpaolo Pretelli al compleanno di Leo: il gesto di Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli nelle scorse ore ha festeggiato il quarto compleanno del piccolo Leo, suo figlio, e tra gli invitati, come promesso dalla mamma del piccolo, Ariadna Romero, c’è stata anche Giulia Salemi. Il motivo del suo invito ai festeggiamenti non è difficile da capire, visto che non solo è la compagna del padre del bambino ma è anche l’unica donna che lui abbia mai scelto di presentare a suo figlio.

Giulia è pienamente consapevole dell’importante gesto fatto dal suo compagno e per questo motivo, per rispetto nei confronti suoi e della sua famiglia, ha deciso di fare un passo indietro. La Salemi è sì andata al compleanno del bambino, ma le foto da lei pubblicate immortalano soltanto lui al fianco del suo papà. Giulia ha preferito non mostrarsi insieme a loro sui social, lasciando che questo momento potesse essere soltanto il loro e senza che qualcuno potesse strumentalizzarlo a proprio piacere.

Giulia Salemi compare soltanto in un video di qualche secondo pubblicato da Pierpaolo Pretelli mentre è intenta a camminare con Leo mano nella mano, per il resto ha preferito viversi questo momento in forma privata concentrando i suoi contenuti social soltanto al suo compagno e suo figlio.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ancora una volta hanno dimostrato agli utenti della rete quanto sia forte e sincero il loro legame, dando uno schiaffo morale a tutti coloro che insinuano che i loro sentimenti fossero dettati soltanto per amore delle telecamere.