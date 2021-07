Pierpaolo Pretelli massacrato | Chiara Ferragni all’Eurovision | Belen ha partorito?

Pierpaolo Pretelli è stato fortemente criticato da Parpiglia e Chiara Ferragni si prepara a fare il suo debutto da conduttrice in Rai.

Pierpaolo Pretelli è stato massacrato da Gabriele Parpiglia, giornalista ed autore televisivo, per aver preferito non rispondere ad una domanda che riguarda il caso Malika perché troppo impegnato con i suoi impegni nel mondo della musica. Il giornalista non le ha mandate a dire, stroncando categoricamente il suo atteggiamento ed elogiando invece la sua fidanzata Giulia Salemi, ma attenzione perché la notizie di oggi non sono di certo finite qui.

Pierpaolo Pretelli glissa sul caso Malika e Isabella Ricci approda sui social

Da Pierpaolo Pretelli passiamo a Belen Rodriguez. La bella modella argentina è incinta da qualche tempo e i suoi fedeli sostenitori sono curiosi di sapere se ha dato o meno alla luce la sua secondogenita Luna Maria. La fidanzata di Antonino Spinalbese è ancora in dolce attesa: Luna Maria di nascere, almeno per il momento, non ne vuole proprio sapere.

Prossima protagonista indiscussa è Chiara Ferragni, che secondo recenti indiscrezioni dovrebbe fare il suo debutto nel ruolo di conduttrice in Rai per un importante al progetto. Al suo fianco, si mormora, potranno esserci Alessandro Cattelan e Stefano De Martino.

Le ultime due notizie del giorno riguardano due protagoniste di Uomini e Donne: Sara Shaimi ed Isabella Ricci. La prima è stata accusata dagli utenti della rete di aver tradito il suo fidanzato Sonny Di Meo, ma lei ha categoricamente smentito affermando si tratti di diffamazione mentre la dama del Trono Over ha preso un’importante decisione dopo la fine del programma. Quale?

ESCLUSIVO! Luca ed Elisabetta: “Siamo ufficialmente una coppia”, le interviste a Valentina e Tommaso dopo il falò di confronto a #TemptationIsland, la dichiarazione di Sara Zilli e tanto altro nel nuovo numero di #UominieDonneMagazine, da oggi in edicola! #UominieDonne pic.twitter.com/lJSoy1AEfv — Uomini e Donne (@uominiedonne) July 9, 2021

Isabella, dopo la fine del programma, ha scelto di debuttare sui social aprendo il suo profilo Instagram.