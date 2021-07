Sara Sempaio sceglie il rosa per i suoi 30 anni. Ecco i motivi per cui dovremmo farlo tutte!

Qual è il colore perfetto per un “birthday look”? Da quest’anno è il rosa. Sara Sempaio lo sceglie per i suoi 30 anni, ma dovremmo utilizzarlo tutte più spesso. Perché? Ecco la guida di stile che vi spiega tutto riguardo al rosa!

Nelle varie culture e società che si sono susseguite nel corso del tempo, l’abbigliamento ha sempre avuto un significato che andava oltre al semplice atto di vestirsi. Mostrava le differenze tra le classi sociali, tra uomo e donna, e determinava agli occhi degli altri chi eri.

Stessa cosa vale per i colori: nelle società e nelle mode, l’uso di determinati colori nell’abbigliamento sanciva diversi significati.

Perché questa premessa? Perché il protagonista della guida di stile di oggi è proprio un colore, che è sempre stato al centro di dibattiti e discussioni.

Di quale colore stiamo parlando? Del rosa!

Nella società contemporanea, il rosa è stato concepito come un colore che significasse delicatezza, femminilità, gentilezza e a volte debolezza. Per questo motivo, chiunque indossasse questo colore, di qualunque genere e orientamento egli fosse, veniva interpretato come delicato, femminile e debole.

Chiaramente la società va avanti e si evolve. Il rosa non è più un colore che esprime delicatezza, ma è un colore che esprime forza, indipendenza e coraggio, e tutto questo lo dobbiamo a Maison Valentino!

Nella sua ultima sfilata a Venezia Haute Couture Des Atelier, Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Maison Valentino, ha creato abiti in una colorazione di rosa forte e definita, adatta a donne forti e decise.

E sono proprio le donne a scegliere il rosa, le modelle, le influencer, le donne dello star system, che lo indossano in look mozzafiato. Anche perché, il rosa, oltre ad essere di gran tendenza in estate, sarà uno dei colori più trendy del prossimo autunno!

E allora diamo il via alla guida di stile di CheDonna! Vediamo come viene indossato questo colore nel web e come creare outfit super trendy!

Il rosa è il colore dell’estate, e anche del prossimo autunno! Vediamo come viene utilizzato da Sara Sempaio e dalle donne dello star system!

Come vi avevo anticipato, Sara Sempaio, top model, nonché “angelo” di Victoria’s Secret, ha appena compiuto 30 anni. Per il suo birthday look ha scelto un silk mini dress, ossia un abito corto in seta, di colore rosa. Ecco un esempio di come il rosa non appartenga più al mondo dell’infanzia e fanciullezza ma possa appartenere a chiunque ne abbia voglia a qualunque età!

Beatrice Valli, ieri, ha postato sul suo feed di Instagram una foto, che la ritraeva a Lerice. Indossava un outfit “divino”, composto da un cardigan corto con rouches sulla scollatura in tessuto crochet di color verde lime e una minigonna anch’essa con rouches laterali, tessuto seta, di color rosa. Questo è un outfit che lega insieme due colori molto forti, quindi di tendenza e adatto a tutte le occasioni!

Hailey Bieber si mostra in un outfit total rosa composto da una camicia larga ma corta e un pantalone a vita alta a zampa d’elefante in raso lucido. Come sempre, la signora Bieber detta lezioni di stile.

Ultima, ma non meno importante, è Rosie Huntington. La top model decide di optare per un tono di rosa più strong, il fucsia, ma di farlo con delicatezza, scegliendo una giacca blazer di color fucsia e abbinandola ad un pantalone a vita alta beige. Questo è un esempio molto pratico ed efficace di come utilizzare al meglio un colore molto vivace. Scegliere solo un capo di quella colorazione e abbinarlo con tonalità neutre è sempre un ottima scelta.

Questi erano solo alcuni dei molteplici esempi che si potevano fare con il colore moda rosa, ma sono i più semplici da utilizzare, soprattutto se alle prime armi con questa tonalità.

La cosa importante da tenere a mente è che ognuno è libero di vestirsi come meglio crede: non esistono cose che si possono o non si possono indossare. Quindi vale anche per il rosa: è un colore adatto a tutti, e se sei una fashion lover che si rispetti starai già davanti al tuo armadio cercando di creare l’outfit più trendy con il colore moda rosa!

Termina qui la guida di stile di CheDonna, oggi incentrata sul colore moda dell’estate e dell’autunno prossimo, il rosa.

Noi ci vedremo (virtualmente) qui, ogni giorno, per parlare di moda, società, storia e attualità. Perché la moda racconta la nostra Storia, e quindi noi che siamo delle fashion lovers, dobbiamo conoscere tutto a riguardo!

Emanuela Cappelli