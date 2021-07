Uomini e Donne, ex tronista in ospedale: “Peggio di quello che pensavo”

Uomini e Donne: l’ex protagonista del Trono Classico è finito in ospedale. Ecco come sta ora dopo il ricovero.

Uomini e Donne, durante il corso di questi anni, ha visto tra i suoi protagonisti Luigi Mastroianni. Luigi ha fatto il suo esordio all’interno del programma come corteggiatore di Sara Affi Fella, nonché sua scelta prima dello scandalo che l’ha vista protagonista, e poi nel ruolo di tronista dove scelse di iniziare una relazione con Irene Capuano. Purtroppo anche questa volta per lui le cose non sono andate come sperato e poco tempo dopo La Scelta, la storia tra i due è giunta al capolinea.

Ora però, dopo un periodo in cui è stato lontano dall’attenzione mediatica, Luigi è tornato a far parlare di sé in quanto ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere finito in ospedale. A testimoniarlo, oltre alle sue parole ovviamente, c’è anche uno scatto che lo immortala durante il ricovero dove si è lasciato andare ad una confessione con i suoi fedeli sostenitori.

Luigi Mastroianni di Uomini e Donne ricoverato in ospedale: le sue parole

Luigi Mastroianni, come anticipato, sul suo profilo Instagram ha annunciato di trovarsi in ospedale, pubblicando uno scatto che lo immortala a letto. E’ bene precisare che l’ex tronista di Maria De Filippi non ha specificato il motivo di tale ricovero, ma si è lasciato andare ad una confidenza piuttosto criptica, che lascia molto spazio all’immaginazione e non stringe il campo su quello che gli è capitato, ma nonostante tutto sembra essersi ripreso e questo è quello che più conta. Ecco le sue parole:

“Meglio di quello che poteva essere” ha esordito Luigi di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram, nello scatto che trovate incorporato in fondo all’articolo. “Peggio di quello che pensavo“ ha poi proseguito, annullando quanto detto poco prima. “Grazie per tutti i messaggi, sto bene!” ha poi voluto rassicurare tutti i suoi fedeli sostenitori. Promettendo loro che molto presto tornerà ad essere quello di un tempo. “Torno presto” ha aggiunto, creando ugualmente una certa preoccupazione tra i suoi fan che sono curiosi e preoccupati di capire che cosa gli è successo e perché mai è stato costretto ad essere ricoverato presso una struttura ospedaliera.

Luigi Mastroianni è finito in ospedale, ma fortunatamente sembrerebbe stare bene, viste le sue parole in cui promette ai fan che tornerà il prima possibile, e tutto questo episodio speriamo che non si rilevi essere soltanto un brutto spavento e nient’altro di più.