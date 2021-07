Anticipazioni Una Vita: dramma ad Acacias, terribile lutto

Anticipazioni Una Vita: un terribile dramma cambia tutto: ecco cosa succederà nelle nuove puntate della telenovelas

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo. Ma da oggi andrà in onda in prima serata su Rete4.

La serie composta da 7 stagioni andate in onda dal 2015-2021 (la produzione è ancora in corso) sta riscontrato un buon successo in Italia. Per tale motivo oggi vi vogliamo raccontare alcune anticipazioni e scoop sulle nuove puntate che andranno in onda il 7 e l’8 luglio 2021

Una Vita, anticipazioni: ecco cosa succederà di tragico ad Acacias

Nel corso delle prossime settimane, nelle puntate che andranno in onda di Una vita per Genoveva arriveranno momenti davvero difficili. Dopo essere stata in carcere per qualche tempo, con l’accusa di aver assassinato Marcia, la donna riuscirà a tornare in libertà ma subito dopo perderà il bambino che aspetta. Un evento drammatico che la getterà nello sconforto più totale e che la indurranno a volersi vendicare di Felipe, ritenuto il responsabile del suo aborto. Dunque la donna mediterà a fondo su come vendicarsi di Felipe.

sospetti sull’omicidio di Sampaio ricadranno prima su Santiago e in seguito su Genoveva. Quest’ultima, grazie alla testimonianza della domestica Laura, verrà arrestata da Mendez. Anche Felipe sarà certo della colpevolezza della moglie e perciò si alleerà con il Commissario e con Santiago per trovare prove schiaccianti che la possano inchiodare. Genoveva però, grazie all’aiuto del suo difensore Velasco, riuscirà a tornare in libertà. La donna quindi tornerà nell’abitazione coniugale e sarà in questo frangente che Felipe le farà leggere la missiva inviata da Santiago. Dopo aver letto la lettera, Genoveva avrà un malore e perderà i sensi.

La donna, trasportata in ospedale, si riprenderà ma in seguito avrà una nuova crisi e perderà il bambino. Il medico informerà Felipe, ancora ignaro di non essere il padre della creatura. L’uomo avrà l’ingrato compito di comunicare a Genoveva l’aborto. Una notizia che sconvolgerà la donna, la quale sembrerà incapace di reagire.

La tragica notizia, ben presto, farà il giro di tutta Acacias e anche i vicini saranno sconvolti.