Anticipazioni Una Vita: un ritorno clamoroso poi il colpo di scena

Una Vita, anticipazioni della soap opera: Arantxa torna finalmente ad Acacias e rivedere Cesaro. Ecco cosa succederà.

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo.

Anticipazioni e colpi di scena: il ritorno di Arantxa cambia tutto.

Al matrimonio della giovane Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) con Emilio Pasamar (Josè Pastor) poteva mai mancare l’ex domestica Arantxa (Gurutze Beitia)? Indubbiamente la risposta è no, visto e considerando che la donna ritornerà in scena al fine di partecipare all’evento. Ciò avverrà nelle prossime puntate italiane di Una Vita.

L’inserviente avrà così modo di rincontrare il suo ex Cesareo (Cesar Vea), appena uscito dal carcere dopo essere stato ingiustamente accusato dell’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Come gli episodi già andati in onda hanno mostrato, Cesareo è ritornato ad Acacias in seguito alla rottura avvenuta con Arantxa; l’uomo non è riuscito infatti ad adattarsi alla nuova vita, al fianco della sua amata ma lontana dalla città, e ha preferito riprendere il suo vecchio mestiere di sorvegliante ad Acacias 38.

Tuttavia, nel momento in cui rimetterà piede nel quartiere per partecipare alle nozze di Emilio e Cinta, Arantxa non serberà alcun rancore nei riguardi di Cesareo, tant’è che gli confesserà di aver compreso che ormai il suo posto è nel caseificio che ha ereditato, mentre quello del suo amato ad Acacias. Partendo da tale presupposto, ai telespettatori di “Una Vita” sarà quindi chiaro che i due non hanno mai smesso di amarsi, anche se hanno rinunciato all’idea di un futuro insieme.