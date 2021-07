Anticipazioni Beautiful dagli Stati Uniti: ecco cosa succederà nelle puntate del 2 agosto nella soap opera. Due new entry metteranno in seria difficoltà Steffy.

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nel corso dei 30 anni, oltre a fare la storia della TV e resistere, Beautiful ha nelle innumerevoli stagioni avuto e visto tantissimi cambiamenti.

Beautiful, anticipazioni dagli Stati Uniti del 2 agosto, ecco cosa succederà nelle nuove puntate

Grandi cambiamenti e novità dalle puntate americane della soap opera più longeva della storia della TV. Beautiful, difatti, sembra proprio che nelle puntate che andranno in onda in America il prossimo 2 agosto ci saranno nuovi protagonisti. Si chiamano Li e Jack e metteranno in crisi Steffy, per il loro ruolo.

Indubbiamente per vedere queste puntate di Beautiful in Italia dovremmo aspettare un po’ di tempo, ma intanto aggiorniamoci su quello che accadrà. Steffy Forrester dovrà interagire con la sua futura suocera che appunto, come già detto, sarà Li Finnegan. Le due andranno d’accordo? La madre del suo fidanzato Finn avrà in simpatia la nuora oppure no?

La domanda sorge spontanea visto che, proprio poco dopo l’inizio della loro storia d’amore, la figlia di Ridge si è ritrovata a cedere, a detta sua per l’ultima volta, walla passione per l’ex marito Liam Spencer. La conseguenza di questa passione ha condotto a una gravidanza dalla paternità dubbia, finché non è stato confermato che proprio il nuovo compagno di Steffy è anche il padre di suo figlio, il piccolo Hayes.

In attesa di scoprire come sarà il carattere di Li e il rapporto che instaurerà con Steffy, ciò che già si conosce di questo personaggio è che Li è un chirurgo. Cresciuta nella costa Est degli Stati Uniti da sempre è stata molto impegnata nella realizzazione della sua carriera.

Per questo motivo, la donna ha maturato solo in tarda età il desiderio di diventare madre e da allora si è molto dedicata al figlio Finn, pensando con orgoglio che il ragazzo abbia preso proprio da lei la passione per la medicina e il desiderio di curare il prossimo.

Ad anticipare il suo arrivo ci sarà quello di suo marito, Jack Finnegan, che apparirà sulla scena, nelle puntate di Beautiful dal 30 luglio. Su di lui, al momento, si sa molto poco, mentre il suo interprete Ted King (noto in Italia per la partecipazione al cult Streghe), non è affatto estraneo al mondo delle soap opera americane e l’ultima a cui ha partecipato è General Hospital.