Stefania Orlando in difficoltà, fan corrono in suo soccorso: cos’è successo

Stefania Orlando ha confidato di trovarsi in un momento di difficoltà e i suoi fedeli sostenitori sono prontamente intervenuti: ecco come.

Stefania Orlando, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove si è classificata al terzo posto, sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Non solo dal punto di vista personale, il suo matrimonio con Simone Gianlorenzi fa invidia alle migliori favole della Walt Disney, ma anche da quello professionale.

Nelle scorse ore, infatti, Carlo Conti ha ufficializzato il suo nome nel cast di Tale e Quale Show 2021 e sicuramente questo sarà soltanto l’inizio del suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani. Purtroppo però i problemi non sembrano mancare lo stesso. Nelle scorse ore la bionda conduttrice ha confidato di voler partire in Puglia per le vacanze, ma nessun albergo ha accettato Margot, la sua cagnolina, e per questo si è lasciata andare ad un lungo sfogo con i suoi fedeli sostenitori che non solo l’hanno ascoltata ma sono passati anche all’azione.

Albergo rifiuta il cane di Stefania Orlando: i fan la lasciano senza parole

I fedeli sostenitori di Stefania Orlando, dopo aver ascoltato il suo sfogo, si sono subito attivati per trovate una soluzione alla loro beniamina, trovando per lei un luogo che potesse ospitare tutta la sua famiglia al completo. L’ex concorrente del GF Vip è rimasta senza parole di fronte all’affetto che gli utenti della rete le hanno dimostrato e per questo motivo non ha potuto fare a meno di ringraziarli.

“Io amo, adoro, venero il vostro interessamento nel cercarmi un luogo dove poter dormire anche con Margot” ha esordito la bionda conduttrice sul suo profilo Instagram. “Vi ringrazio davvero tanto perché vi state facendo in quattro per aiutarmi e mi state mandando un sacco di messaggi con suggerimenti in posti meravigliosi” ha confidato Stefania, che di certo non si sarebbe mai aspettata un calore del genere da parte degli utenti del web che non hanno esitato un solo secondo per trovarle un’adeguata sistemazione per le sue vacanze in famiglia.

“Io però devo andare a Monopoli e non altrove. Siete favolosi!” ha poi precisato, indirizzandoli verso la giusta meta e chiarendo, in un secondo momento, di essere riuscita a risolvere il problema.

Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip è riuscita a conquistare una nuova popolarità tra il pubblico del piccolo schermo, che da quel momento non l’ha più abbandonata sostenendola in qualsiasi cosa lei faccia e siamo sicuri che non la lascerà sola nemmeno a Tale e Quale Show.