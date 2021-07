Pochette fai da te da sera: ecco come farla in poche mosse, recuperando materiali che hai già in casa. Il risultato finale ti lascerà di stucco!

Accessori che passione! Siamo sempre attente ad abbinarli bene alle nostre mise, per completare il look. Negli armadi abbiamo una grande quantità di borse, scarpe e cinture, di vari modelli, colori e materiali.

La borsa, in tutte le sue versioni, è un must have irrinunciabile da scegliere con cura. Sarà capitato anche a te , almeno una volta, di girare per vari negozi alla ricerca di un modello particolare, ma di non riuscire a trovarlo! In questi casi, si potrebbe optare per una borsa home made, realizzata con materiali di recupero.

Insomma, mai perdersi d’animo! Con un po’ di creatività, puoi avere la borsa che desideri, perfetta per dare un tocco di classe in più al tuo look. In particolare, vogliamo svelarti tutti i trucchi per realizzare a casa una meravigliosa pochette da sera, di grande effetto e rigorosamente low cost!

Pochette fai da te da sera: come realizzarla in pochi step

Sei stata invitta ad un evento di sera e non hai trovato la pochette giusta da abbinare al tuo vestito? Tranquilla, puoi ancora recuperare! Come? Con una fantastica creazione fai da te! Ecco la mini guida che ti permetterà di realizzare una meravigliosa pochette da sera in pochi step.

OCCORRENTE

Stoffa di raso

Ago e filo

Macchina per cucire

Ciappa ad incastro

Fettuccia di cotone

La tua pochette in raso piacerà a tutti, puoi scommetterci! In alternativa, potresti provare a crearne una riciclando un vecchio capo di abbigliamento in pelle. Ma in questo caso, per le cuciture, potresti avere più problemi. La pelle, infatti, è molto più dura del raso!

Vediamo ora quali sono i passaggi da seguire per una creazione davvero eccezionale.

Procurati un cartamodello – Sul quale definire la forma delle pochette da sera che preferisci. Praticamente devi disegnare un rettangolo.

– Sul quale definire la forma delle pochette da sera che preferisci. Praticamente devi disegnare un rettangolo. Riproduci il rettangolo – Sul pezzo di raso che hai scelto (puoi riciclare, per esempio, anche una vecchia camicia in questo tessuto). Devi fare due pieghe parallele, una più grande dal basso verso l’alto e l’altra, invece, in direzione opposta ma sempre in parallelo. Con questo procedimento, otterrai una sagoma simile ad una busta da lettera.

– Sul pezzo di raso che hai scelto (puoi riciclare, per esempio, anche una vecchia camicia in questo tessuto). Devi fare due pieghe parallele, una più grande dal basso verso l’alto e l’altra, invece, in direzione opposta ma sempre in parallelo. Con questo procedimento, otterrai una sagoma simile ad una busta da lettera. Utilizza della cellophane abbastanza spessa – Come quella usata per rendere più rigidi i colli e i polsi delle camicie, e imbastiscila sui bordi. In pratica, devi creare una sorta di ‘ossatura’ su tutto il perimetro della pochette.

– Come quella usata per rendere più rigidi i colli e i polsi delle camicie, e imbastiscila sui bordi. In pratica, devi creare una sorta di ‘ossatura’ su tutto il perimetro della pochette. Procurati (o ricicla) un po’ di nastrino a strappo – Da cucire giusto al centro della pochette, per ottenere la chiusura mediante ciappa.

– Da cucire giusto al centro della pochette, per ottenere la chiusura mediante ciappa. Pensa a che tipo di applicazione desideri per la tua pochette – A voler fare le cose perbene, puoi realizzare anche un fiocco, sempre in raso, da cucire direttamente sulla pochette. Darà un tocco di eleganza in più alla tua creazione home made!

Come vedi, puoi realizzare una fantastica pochette in pochi step, senza spendere una fortuna. Una precisazione, però, è d’obbligo: devi saperci fare, almeno un po’, con ago e filo oppure con la macchina da cucire. Se non sei capace, fatti aiutare da qualche amica che ha più dimestichezza!