Giulia De Lellis prende una scelta inaspettata: le sue parole spiazzano

Giulia De Lellis dopo la fine delle registrazioni di Love Island ha annunciato di aver preso una scelta totalmente inaspettata per i fan.

Giulia De Lellis è reduce dalle registrazioni di Love Island, il programma, seppur non ha raggiunto i risultati sperati in termini di ascolti, ha segnato il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani nel ruolo di conduttrice. Ruolo a cui Giulia ha sempre ambito, affermando che è sempre stato un suo grande sogno quello di intraprendere questa strada. Come quello di lavorare nel mondo della musica e per questo motivo ha iniziato a prendere delle lezioni di canto.

Insomma, questo sembra essere un periodo davvero impegnativo per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Per questo motivo sul suo profilo Instagram, mentre ha mostrato alcune immagini che la vedono non solo in compagnia del suo fidanzato Carlo Beretta, ma anche delle sue due nipotine, ha annunciato di volersi prendere una pausa settimana prossima. In quanto ha bisogno di ricaricare la spina dopo i numerosi impegni svolti, lasciando i fan senza parole anche se hanno capito le motivazioni che si celano dietro tale scelta.

Giulia De Lellis dopo Love Island annuncia: “Mi spengo un po’”

Giulia De Lellis ha scelto di prendersi una pausa dal lavoro a causa dei troppi impegni che è stata costretta a gestire nelle scorse settimane. Per questo motivo ha annunciato di aver bisogno di staccare un po’ la spina. Anche se non ha specificato se questa pausa sarà soltanto a livello di impegni o anche dai social, dove solitamente ama condividere, come in questo caso, attimi di vita con i suoi fedeli sostenitori.

“Eccomi, oggi è giornata impegnativa” ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram, mentre si apprestava a giocare con le sue due nipotine, intente a gustare il budino al cioccolato che lei ha preparato apposta per loro in questi caldi giorni di estate. “Da settimana prossima mi spengo un po‘” ha poi annunciato, confidando ai suoi fan di sentire il bisogno di staccare un attimo la spina dopo aver passato numerosi giorni a lavoro. Basti pensare, infatti, che ha da poco terminato la sua esperienza a Love Island, che è stato girato all’estero, dove Carlo Beretta l’ha prontamente raggiunta, e non qui nel bel paese.

Giulia De Lellis si prenderà una pausa e i suoi fedeli sostenitori, pur comprendendo tale scelta, sperano che lei possa continuare ad aggiornarli attraverso i suoi account social.