Addio Raffaella Carrà | Giulia De Lellis lo confessa così | Mediaset fa una drastica scelta

Raffaella Carrà ha sconvolto il mondo intero con la sua scomparsa e non sono mancate le ultime indiscrezioni sul futuro di Barbara d’Urso.

Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto che difficilmente si potrà colmare nel cuore di milioni di italiani, che stanno soffrendo a causa della sua scomparsa. La Carrà ci ha lasciato nelle scorse ore a causa di un terribile male ai polmoni, lo stesso che tanto tempo fa ha strappato via anche sua madre e il minimo che potevamo fare era omaggiarla con il nostro TG Pettegola.

Da Raffaella Carrà alla clamorosa decisione di Mediaset su Barbara d’Urso

Dopo il ricordo di Raffaella Carrà, passiamo ad un argomento più leggero, con l’intento di poter strappare un sorriso. Avevate mai notato che Damiano David, leader dei Maneskin, ha partecipato ad un noto telefilm quando era poco più di un ragazzino? Nel nostro servizio trovate tutte le foto su quell’esperienza fatta anni fa.

C’è poi Giulia De Lellis che dopo aver concluso la sua prima esperienza come conduttrice con Love Island sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad una confessione in merito a quanto vissuto in questi mesi così intensi per lei.

Chi invece non se la sta passando bene, è purtroppo Guenda Goria che è stata protagonista di un brutto incidente insieme al suo fidanzato, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. L’ultima notizia del giorno, invece, riguarda Barbara d’Urso. Dopo la cancellazione di Domenica Live e Live Non è la d’Urso, Mediaset ha preso una drastica decisione anche su Pomeriggio 5.

"Non ci si improvvisa. Per diventare grandi serve molta esperienza alle spalle, dalla serata allo spettacolo, dalla piccola televisione alla radio”.

Raffaella Carrà La #Rai saluta la signora dello spettacolo con una programmazione dedicata ➡️ https://t.co/NFO6ZFdsk5 pic.twitter.com/e24vfrEI4j — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) July 5, 2021

Il TG Pettegola per oggi finisce qui, ma un nuovo numero vi aspetta domani con tante news e gossip sui personaggi più amati del mondo dello spettacolo nostrano.